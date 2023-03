App Store Connect : les benchmarks sont disponibles pour les développeurs iOS

App Analytics accueille les benchmarks. Une nouvelle fonctionnalité qui a pour objectif d'aider les développeurs d'applications sur les plateformes d'Apple à comprendre comment ils peuvent prospérer.

Apple Developer

Via une toute nouvelle mise à jour, Apple améliore son outil App Analytics. Désormais, un développeur iOS peut rapidement mettre en place des benchmarks pour comparer son application à celles des concurrents. Une fonction simple et efficace qui devrait intéresser du monde dans la communauté des développeurs.



Pour rappel, App Analytics est intégré dans l'App Store Connect, la plateforme qui permet aux développeurs du monde entier de gérer leurs applications iOS, mais également macOS, watchOS et tvOS.

Différentes options sont disponibles. Il est possible de comparer les performances en fonction de la catégorie, du modèle commercial ou encore du nombre de téléchargements. Des filtres précis qui devraient assurer des comparaisons pertinentes.



Bien évidemment, Apple promet que la plupart des statistiques resteront privées. Il sera clairement impossible d'accéder à de nombreuses informations sur les applications voisines. Néanmoins, ce nouvel outil pourrait vous permettre de comprendre certaines choses et ainsi vous aider à prospérer dans l'avenir.



Description officielle des benchmarks par Apple :