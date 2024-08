Apple ajoute 50 rapports analytiques dans App Store Connect pour les développeurs

En plus des changements historiques de l'App Store annoncés pour l'Europe, Apple fournit aux développeurs du monde entier des informations analytiques supplémentaires pour suivre les habitudes de leurs clients.



Plus de 50 nouveaux rapports sont disponibles via App Store Connect pour aider les développeurs à analyser les performances de leurs applications.

De nouvelles métriques pour suivre les utilisateurs

Voici les nouveaux indicateurs principaux partagés par Apple :

Engagement - Apple offre des informations supplémentaires sur le nombre d'utilisateurs de l'App Store qui interagissent avec l'application d'un développeur ou qui la partagent avec d'autres personnes.

- Apple offre des informations supplémentaires sur le nombre d'utilisateurs de l'App Store qui interagissent avec l'application d'un développeur ou qui la partagent avec d'autres personnes. Commerce - Les développeurs peuvent obtenir davantage d'informations sur les téléchargements, les ventes et les recettes, les précommandes et les transactions effectuées avec le système d'achat In-App.

- Les développeurs peuvent obtenir davantage d'informations sur les téléchargements, les ventes et les recettes, les précommandes et les transactions effectuées avec le système d'achat In-App. Utilisation des applications - Apple fournit désormais davantage d'informations sur les plantages, les appareils actifs, les installations, les suppressions d'applications, etc.

- Apple fournit désormais davantage d'informations sur les plantages, les appareils actifs, les installations, les suppressions d'applications, etc. Utilisation des extensions - Les développeurs peuvent obtenir des informations sur l'interaction de leur application avec des fonctionnalités iOS telles que les widgets, CarPlay et PhotoPicker.

Comme pour les rapports actuels, Apple précise que les données sont rendues anonymes avant d'atterrir dans les rapports. Les développeurs pourront autoriser des tiers à accéder à leurs rapports de performance, pratique pour les agences marketing par exemple.



De plus amples informations sur les détails des rapports et l'accès seront fournies aux développeurs en mars, probablement avec iOS 17.4.