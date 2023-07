Apple va promouvoir l'App Store et le Vision Pro auprès des développeurs

Apple le sait, la communauté des développeurs est très précieuse, c'est elle qui apporte les contenus et qui donne des arguments supplémentaires aux consommateurs pour acquérir un nouveau produit comme l'Apple Vision Pro. Poursuivant ses habitudes de prendre soin des développeurs de son écosystème, Apple vient d'annoncer une nouvelle série d'événements appelée "Rencontrez les experts de l'App Store" tout le mois d'août. Ça va être l'occasion pour les développeurs d'en apprendre plus sur les fonctionnalités sur l'App Store, mais aussi sur l'Apple Vision Pro.

Des sessions qui font penser à une organisation de type "WWDC"

Apple vient de lancer une série d'ateliers pour présenter en détail plusieurs fonctionnalités stars de son nouveau produit, le Vision Pro et permettre aux développeurs d'améliorer la promotion de leurs applications sur l'App Store. Les événements, qui se dérouleront dans plusieurs villes à travers le monde, offriront aux développeurs une occasion unique de se joindre aux experts d'Apple pour une immersion dans les meilleures pratiques de l'App Store et le potentiel de la future technologie de Vision Pro.



Les ateliers de l'App Store, qui couvriront des sujets tels que les mises à niveau des prix de l'App Store, le marketing des applications, l'optimisation des abonnements et l'analyse des apps, donnent une opportunité précieuse aux développeurs de comprendre comment attirer de nouveaux clients, tester des stratégies de marketing et optimiser les abonnements. Des sujets tels que le Game Center et les événements intégrés seront également abordés.

Les experts d'Apple aideront les développeurs à perfectionner leurs pages de produits et à comprendre comment mettre en œuvre les abonnements efficacement. Ces ateliers permettront aux développeurs de tirer le meilleur parti des fonctionnalités de l'App Store et d'accroître la visibilité et l'attrait de leurs applications parmi toutes les apps concurrentes dans leur thématique.

Parallèlement à ces sessions de l'App Store, Apple organise également des laboratoires en personne pour partager plus d'informations sur Apple Vision Pro. Les développeurs auront la possibilité unique de tester leurs applications sur un appareil Vision Pro avant sa sortie en 2024. Ces laboratoires se tiendront à Cupertino, Londres, Singapour, Munich, Shanghai et Tokyo.



Pour avoir la chance d'assister à ces événements, les développeurs sont invités à postuler le plus rapidement possible via le site Web d'Apple Developer. Apple précise qu'ils seront informés par mail, mais que les places sont très limitées (surtout pour les ateliers liés à l'Apple Vision Pro). L'unique bénéfice de cette période est qu'elle coïncide avec l'été, où bon nombre de développeurs sont en congé. Par conséquent, cela devrait libérer davantage de places pour les développeurs qui continuent de travailler en août.