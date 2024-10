Apple améliore sa démonstration du Vision Pro en Apple Store

Pour son lancement à l'international, Apple aurait pris la décision de renforcer la démonstration du Vision Pro en Apple Store. Une démo plus personnelle et mieux ciblée, vitale pour espérer vendre un appareil à 4 000 €.

Une démo 2.0 pour l'Apple Vision Pro

Disponible en France à partir du 12 juillet, l'ordinateur spatial d'Apple se doit d'impressionner en boutique s'il souhaite se vendre au plus grand nombre. Comme aux États-Unis depuis plusieurs mois, il sera possible de prendre un rendez-vous en Apple Store pour l'essayer avant de l'acheter.



Une démonstration qui serait visiblement améliorée dès ce lundi. Selon Mark Gurman, Apple devrait opérer deux changements conséquents. Le premier, offrir la possibilité aux clients d'admirer leurs photos personnelles plutôt qu'une photothèque aléatoire. De quoi ajouter de l'émotion en plus de l'effet waouh provoqué par les photos et vidéos spatiales. Le combo ultime.

La seconde modification concerne le choix laissé au client lors de la démo via la nouvelle option nommée Go Deeper. À nouveau, le client aurait le choix de naviguer où il le souhaite dans l'ordinateur spatial. Une manière de conquérir à la fois ceux qui veulent en faire un objet de divertissement et ceux qui souhaitent surtout l'utiliser comme un outil de travail.



Enfin, suite aux nombreux retours des testeurs, Apple passe au système d'attache à double boucle au détriment de la boucle solo. Le premier étant généralement jugé comme plus confortable que le second. Espérons que cette nouvelle politique soit directement en place chez nous lors de sa sortie.