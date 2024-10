Apple Vision Pro : voici comment tester l'ordinateur spatial en France

Depuis aujourd'hui, les consommateurs français peuvent précommander un Apple Vision Pro qu'ils recevront directement à leur domicile à partir du 12 juillet prochain. Comme il s'agit d'une somme très élevée (3 999€), Apple a conscience qu'organiser des tests en Apple Store pour inciter à l'achat est indispensable. Sur la même approche qu'aux États-Unis, l'entreprise propose de réserver des tests de l'Apple Vision Pro.

Testez gratuitement

l'Apple Vision Pro

Les publicités, les vidéos en ligne, les avis des influenceurs... Tout cela est bien sympa, mais le mieux pour vous faire votre propre idée sur l'Apple Vision Pro, c'est évidemment de le tester !

Depuis ce matin, la firme de Cupertino propose à ses clients français de réserver gratuitement un test de l'Apple Vision Pro dans ses Apple Store partout en France. Pour cela, deux choix s'offrent à vous :

Réserver un créneau sur l'Apple Store en ligne via ce lien

Réserver un créneau sur l'application Apple Store disponible sur iOS et iPadOS

Sans surprise, l'Apple Vision Pro peut être testé uniquement à partir de la date de commercialisation en France, c'est-à-dire dès le 12 juillet. Si vous êtes intéressé pour réserver un créneau, on vous recommande de le faire maintenant, car cela part très vite.

Par exemple, à l'Apple Store des Champs-Élysées, les rendez-vous du 12 juillet sont déjà tous pris. Pour l'Apple Store Les Quatre Temps, il n'y a plus de créneaux pour les journées du 12 et 13 juillet !

À quoi s'attendre pour le rendez-vous ?

Dès votre arrivée à l'Apple Store, il faudra vous présenter à un vendeur pour l'informer que vous avez réservé une séance de test de l'Apple Vision Pro. Vous serez immédiatement accompagné dans un endroit dédié où on vous invitera à vous assoir sur une banquette confortable.



Les spécialistes s'occuperont d'adapter le Vision Pro à votre morphologie ainsi qu'à votre vue, l'objectif sera de vous offrir la meilleure expérience possible afin que vous découvriez tout le potentiel que propose le Vision Pro.



Chaque créneau réservé a une durée de 30 minutes maximum, pendant la période de test, vous n'êtes pas laissé à l'abandon, le spécialiste vous donne les bases de l'interaction, comment naviguer, déplacer ou fermer une application. Chaque minute du test est rythmée par des découvertes de fonctionnalités, le spécialiste Apple vous fait découvrir tous les contenus et les expériences immersives que peut apporter un Apple Vision Pro.



À la rédaction d'iPhoneSoft, nous avons le Vision Pro depuis plusieurs mois et nous avons partagé cette expérience hors du commun à énormément de personnes dans notre entourage. À chaque fois, la réaction est la même : "c'est incroyable", "je ne m'attendais pas à cela", "la qualité de l'image est époustouflante"...



Très souvent, les avis sont les mêmes, avant de tester le Vision Pro, on voit l'appareil comme un "gadget pour riche", mais après avoir vu son potentiel et l'interaction révolutionnaire qu'apporte l'informatique spatial, notre vision change complètement ! Si vous hésitez à acheter l'Apple Vision Pro, on vous recommande vivement de réserver un test en Apple Store, vous tomberez probablement sous le charme de ce produit. Bien évidemment, il a des défauts, mais c'est le premier d'une nouvelle gamme.