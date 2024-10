Apple Vision Pro : les commandes sont ouvertes en France !

Après un lancement exclusif aux États-Unis au début du mois de février, l’Apple Vision Pro se déploie enfin à l’international avec un passage en France. Dès maintenant, il est possible de le précommander pour une livraison prévue le 12 juillet. Attention, le prix n'est pas à la portée de toutes les bourses.

L’Apple Vision Pro est disponible à partir de 3999€

L’ère de l’informatique spatiale commence en France et vous pouvez y participer dès maintenant ! Apple a officiellement lancé les précommandes du Vision Pro sur l’Apple Store en ligne français, l’occasion de pouvoir se faire livrer le premier ordinateur spatial d’Apple directement à votre domicile.



Comme aux États-Unis, la facture sera particulièrement salée, car l’Apple Vision Pro accompagné de sa batterie externe et de sa protection pour la face avant, vous coûtera la somme de 3 999€.

Comment ça marche le Vision Pro ?

L’Apple Vision Pro est le dernier ajout révolutionnaire à l’écosystème Apple. Cet ordinateur spatial dévoilé en 2023 lors de la WWDC, intègre le design sophistiqué et le souci du détail emblématique d’Apple, avec un châssis en verre et aluminium et une ergonomie unique grâce à des gestes intuitifs.



Équipé de la puissante puce M2 et du nouveau processeur R1, le Vision Pro offre des performances inégalées, propulsant des écrans micro-OLED 4K avec une clarté exceptionnelle grâce à ses 23 millions de pixels.



Grâce au système EyeSight, les yeux de l’utilisateur restent visibles, ce qui permet des interactions sociales naturelles, même en portant le casque. Conçu pour une immersion totale, le Vision Pro permet de contrôler les applications via des gestes, des mouvements des yeux et des commandes vocales, intégrant de manière transparente les applications iPadOS existantes avec celles développées spécifiquement pour visionOS.



Offrant des heures d’autonomie avec une batterie portable et une connectivité Wi-Fi 6E, il est idéal pour des utilisations variées allant de la productivité, avec des espaces de travail virtuels, au divertissement immersif pour les films et les jeux, sans oublier l’éducation et la formation.



Même si si le Vision Pro est très cher, il marque une nouvelle ère pour les utilisateurs d’Apple, en transformant leur interaction avec le contenu numérique et en ouvrant de nouvelles perspectives dans l’univers de la technologie immersive. Consultez notre test du Vision Pro pour en savoir plus.