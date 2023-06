Apple Vision Pro : voici les gestes que vous devez apprendre dès maintenant !

Voici les gestes de bases qui seront fournis par Apple dès l'activation de visionOS sur l'Apple Vision Pro. Chose intéressante à savoir, c'est que les développeurs qui créent des applications pour "l'ordinateur spatial" pourront créer leurs propres gestes personnalisés . Quand ce sera le cas, vous aurez l'information à la première ouverture de l'application, les développeurs vous expliqueront quels sont les gestes supplémentaires qu'ils ont inventés (en plus des six basiques d'Apple) pour faciliter la navigation dans leur application visionOS. Apple a donné des instructions strictes aux développeurs : les gestes personnalisés devront être différents des gestes du système visionOS. Ils devront aussi pouvoir être répétés sans entraîner de fatigue de la main. Source

L'Apple Vision Pro possède plusieurs caméras pointées à l'extérieur pour analyser l'environnement, mais aussi les gestes que vous faites avec vos doigts. Ces caméras auront pour objectif de traquer en permanence vos mains afin de comprendre et d'exécuter les gestes de votre main. Apple a prévu plusieurs gestes avec l'Apple Vision Pro, vous pourrez sélectionner, déplacer, créer une rotation, zoomer... L'expérience sera très complète comme en témoignent les informations qui ont été communiquées aujourd'hui aux développeurs.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.