La nouvelle vidéo immersive vous embarque dans une voiture de rallye à Pikes Peak

Le dernier épisode en date de la série Adventure Immersive Video d'Apple, désormais disponible sur le Vision Pro, propulse les spectateurs dans le siège passager d'une voiture de rallye lors d'une tentative de record à l'International Hill Climb de la célèbre et ultra exigeante montagne de Pikes Peak.

Intitulé « Hill Climb », traduit en français par « Course de côte », le cinquième épisode met en vedette la pilote Laura Hayes, qui partage ses motivations pour gravir la montagne à toute vitesse. Le moment fort est une perspective immersive à la première personne depuis le capot de la voiture, filant sur le tracé périlleux, complétée par des vues dynamiques depuis le siège passager à l'intérieur de la voiture de rallye. L'épisode propose également des coulisses sur la préparation de Hayes avant la course.

Vous l’aurez compris, cet épisode vous permet d’accompagner Laura Hayes alors qu'elle vise à battre le record féminin de rallye à Pikes Peak.

Ride along with driver Laura Hayes as she attempts to break her own record on the notoriously treacherous Pikes Peak International Hill Climb race course.



Adventure — Only on Apple Vision Pro pic.twitter.com/94OQF9p3iz