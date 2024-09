Notre test de l'Apple Vision Pro : impressions, usages et limites du premier modèle

Depuis fin février, nous utilisons quotidiennement l’Apple Vision Pro à la rédaction. À la fois pour des raisons professionnelles, mais aussi pour du divertissement, le Vision Pro a-t-il répondu à nos attentes ? Peut-il remplacer un MacBook Pro ou un iPad Pro ? Voici notre avis sur le premier ordinateur spatial d’Apple. Comme vu dans les premiers tests de la presse, il y a des points forts, mais aussi des points faibles qui nous font penser qu’on aurait peut-être mieux fait d’attendre la troisième ou quatrième génération !

Tout savoir sur le premier Vision Pro d'Apple

Un achat compliqué

Tout a commencé avec une annonce sur Rakuten France, alors que nous étions parti dans l’optique de prendre l’avion pour se rendre à New York et récupérer un Vision Pro en Apple Store, on remarque au dernier moment que l’ordinateur spatial d’Apple est en vente sur Rakuten. Nous passons commande sans grande conviction, mais seulement 7 jours plus tard, on reçoit bien un casque de réalité mixte neuf et emballé. On exprime un « ouf » de soulagement, surtout avec une expédition depuis Hong Kong et avec des informations très limitées sur le suivi du colis. L'essentiel est là : nous avons entre les mains le casque, quelques jours à peine après la sortie américaine.

La première impression

Dès la réception, la première chose qui nous surprend, c’est la taille de la boîte, elle est énorme ! Cela s’explique essentiellement par ce qu’il y a dedans, Apple nous a mis en plus du Vision Pro une housse de protection pour la façade de l’ordinateur spatial, un Dual Loop Band, le Light Seal Cushion pour le confort pendant le port du Vision Pro, la batterie externe, un adaptateur secteur USB-C avec un câble USB-C de 1,5 mètre et une chiffonnette spéciale Vision Pro ! Comme à son habitude, tout est minutieusement rangé et la présentation est parfaite.

Dès qu’on prend l’Apple Vision Pro dans les mains, on s’aperçoit directement que l’ordinateur spatial d’Apple est gros et imposant, on sent immédiatement qu’il pèse son poids et qu’on est face à quelque chose de très haut de gamme. Pour avoir touché le PSVR 2 de Sony ou encore le Quest 3 de Meta, on est sur du très haut de gamme et très loin de l’effet « jouet pour enfant » qu'on pourrait le ressentir avec certains casques de réalité virtuelle. Quand vous mettez les mains sur l’Apple Vision Pro pour la première fois, vous prenez immédiatement conscience que vous êtes sur le point d’utiliser un produit révolutionnaire.

La première configuration

Pour la première configuration de l’Apple Vision Pro, les choses se passent facilement et de façon fluide, l’ordinateur spatial vous demande de montrer vos mains, analyse l’iris de vos yeux pour l’authentification Optic ID et le paiement via Apple Pay, vous invite à configurer votre Persona, vous demande de configurer un code et règle automatiquement l’appareil en fonction du placement de vos yeux. Contrairement à d’autres casques, il n’y a pas besoin de tourner une molette pour éviter l’effet de flou.

Les Personas

Depuis le lancement de l’Apple Vision Pro, les Personas ont été fortement critiqué. Malheureusement, beaucoup de personnes ont oublié que cette fonctionnalité est en « bêta », ce qui signifie que les développeurs d’Apple ont encore beaucoup de travail pour améliorer la qualité de votre double numérique. Globalement, nous avons été agréablement surpris par notre Persona, il n’est pas parfait, mais il nous représente plutôt bien. On retrouve les détails du visage et les expressions faciales sont très bien reproduites. Et visionOS 1.1 actuellement en bêta a déjà rehaussé le rendu.



Au niveau de la configuration, Apple vous demande de placer votre Vision Pro face à vous dans un environnement très lumineux (le Vision Pro a beaucoup insisté à ce sujet), vous devez tourner la tête à gauche, puis à droite, puis en haut, puis en bas. Afin de mieux gérer les expressions faciales, l’Apple Vision Pro nous a demandé de sourire, de faire un grand sourire en montant les dents, de hausser les sourcils et de fermer nos yeux.



Au total, la configuration d’un Persona dure maximum 1 minute si vous respectez bien les consignes émises par le Vision Pro. Vous aurez des indications verbales et des flèches qui s’afficheront sur l’écran en façade du Vision Pro. L’accompagnement est très bon et on comprend facilement les étapes de configuration. Une fois terminé, Apple vous propose de personnaliser votre Persona avec une lumière naturelle ou autre, des lunettes… Une petite touche de personnalisation qui est la bienvenue pour le rendu final de votre Persona.

Dès la configuration terminée, nous avons essayé le Persona avec un appel FaceTime et notre correspondant nous a confirmé que le Persona qu’il voyait affichait les expressions faciales de façon très naturelle. Bien sûr, ça ne remplacera jamais votre vrai visage, mais ça fait largement l’affaire !

La qualité d’affichage

Dès votre première utilisation du Vision Pro, la première chose qui vous surprend, c’est la qualité de l’image, elle est incroyable ! Apple propose dans le Vision Pro une paire d'écrans Micro-OLED affichant 23 millions de pixels, autrement dit, vous profiterez d’une qualité d’image exceptionnelle quand vous regarderez des contenus vidéos, participerez à des expériences immersives, quand vous jouerez…



Pour comparer avec le PSVR 2 qu’on a énormément utilisé, c’est le jour et la nuit, le Vision Pro a une large avance en ce qui concerne la qualité d’affichage, mais cela s’explique bien évidemment par la technologie d’affichage sélectionnée lors de la conception du Vision Pro.



Apple vous permet de diminuer la luminosité de l’écran Micro-OLED, on vous recommande bien évidemment de le faire, car la luminosité est particulièrement puissante ce qui provoque une fatigue oculaire au bout de 30 à 45 minutes d’utilisation sans pause. Vous pouvez aussi réduire les points blancs dans les réglages d’accessibilité.

L’immersion dans les vidéos qui est loin d’être parfaite

L’un des avantages mis en avant par Apple dans sa présentation et ses diverses publicités, ce sont les contenus vidéos. L’Apple Vision Pro est considéré par le géant californien comme le « roi du divertissement », c’est l’appareil parfait pour regarder vos séries, défiler les vidéos sur TikTok, regarder des vidéos YouTube ou regarder des films. Pour le moment, il faut utiliser un compte américain pour le configurer et télécharger des applications sur l'App Store.



On ne dira pas le contraire, c’est exceptionnel. Toutefois, il y a quelque chose qui nous a énormément déçu avec le Vision Pro, à tel point, qu’on a eu envie de le renvoyer au bout de quelques jours d’utilisation. Pour regarder un contenu vidéo, vous avez deux choix :

Conserver l’environnement autour de vous

Passer dans un environnement virtuel proposé par visionOS

Dans l’éventualité du premier ou du second choix, si votre environnement est très lumineux, vous n’aurez aucun problème. Toutefois, si votre environnement est sombre (comme la salle de cinéma d’Apple par exemple ou un environnement virtuel en mode nocturne) vous risquez de voir des reflets dans les lentilles.



L’Apple Vision Pro rencontre le même problème que ses concurrents : il y a des reflets de la lumière dans les lentilles. C’est un problème qu’aucune entreprise ne semble réussir à résoudre, parce que quand vous êtes dans un environnement sombre avec de la lumière concentrée au milieu de l’affichage, la lumière qui va être envoyée de l’écran vers les lentilles ne peut pas se concentrer que sur le milieu de la lentille, elle va forcément déborder sur la zone qui est normalement sombre.



Résultat, l’expérience est catastrophique, il nous est impossible (depuis qu’on utilise le Vision Pro) de regarder un film ou une série dans un environnement réel/virtuel sombre sans être dérangé par des reflets qui viennent gâcher l’expérience.



On s’est dit à la rédaction « mais, ce n’est pas possible, nous sommes tombé sur un modèle défectueux ou il y a un problème avec les lentilles », mais visiblement nous sommes loin d’être un cas isolé, car avec une simple recherche sur Google, on trouve une tonne de clients mécontents qui témoignent eux aussi de reflets désagréables lors du visionnage d’un contenu vidéo (ou l’utilisation d’une application à l’interface claire) dans un environnement sombre. Il y a des forums sur le site d’assistance d’Apple, sur Reddit et autre X. Visiblement, après de longues minutes de lecture de retours de consommateurs, ce problème est matériel et non logiciel. C’est une énorme déception et on regrette beaucoup qu’Apple ne communique pas à ce sujet vu le nombre de personnes qui se plaignent sur les forums d’entraide. Sur un produit à 4 000€, le silence n’est pas permis, surtout sur un défaut aussi important.

L’interaction avec l’Apple Vision Pro

Avec le Vision Pro, toute l’interaction se fait avec vos yeux, vos mains et votre voix !

Concrètement, c’est quelque chose d’incroyable, précis et fluide. Nous avons pris peu de temps avant d’être à l’aise avec ce mode d’interaction, en partie parce que nous avons vu des centaines de vidéos de tests et d’avis sur YouTube avant de le recevoir !



Pour naviguer dans visionOS, tout se fait avec le regard, il vous suffit de visualiser où vous souhaitez aller puis de confirmer en faisant rejoindre votre pouce et index. Ce mode d’interaction est… révolutionnaire. Quand vous le maîtrisez, utiliser une souris ou un trackpad devient « has-been » vous comprenez rapidement que vous perdez du temps comparé à la navigation de visionOS.

Nous avons utilisé l’Apple Vision Pro pour une multitude d’activités, mais ce qui nous a le plus bluffé dans la rapidité de la navigation, c’est quand nous avons fait nos courses en ligne sur le site de Carrefour. Il suffisait de regarder le produit, de valider l’ajout au panier puis de retourner dans une autre catégorie, tout cela se faisait d’une manière fluide et extraordinairement rapide. Que ce soit pour ça ou autre chose, visionOS se trompe que très rarement dans le suivi du regard ! Apple propose une interaction tellement précise, que les premiers jours d’utilisation vous êtes en train de vous demander « mais comment c’est possible ? ».



Parmi les autres gestes, on retrouve la possibilité de zoomer-dézoomer en rejoignant vos doigts, c’est très pratique pour agrandir une page web ou pendant que vous regardez une photo. Là aussi, on prend le geste rapidement, même si au début on peut ne pas être à l’aise tout de suite.



L’interaction avec visionOS est probablement ce qui nous a le plus surpris dans notre expérience avec l’Apple Vision Pro. On ne peut dire le contraire, la firme de Cupertino propose aujourd’hui la meilleure interaction sur le marché de la réalité mixte. Pouvoir utiliser ses mains et ses yeux pour naviguer dans visionOS est clairement mieux qu’utiliser une manette comme c’est le cas avec le PSVR 2 de PlayStation.



Dernier point sur l’interaction, c’est l’écriture. Vous pouvez écrire en regardant la lettre puis en validation pouce-index, mais vous pouvez aussi emmener votre doigt jusqu’à la touche qui s’affiche sur le clavier virtuel devant vous. Chacun adoptera l’approche qu’il préfère, mais la seconde nous semble la plus rapide et pratique pour écrire un grand texte sans clavier physique connecté en Bluetooth à proximité.

Le champ de vision (FOV)

Si vous avez écouté les retours des influenceurs sur YouTube à propos du Vision Pro, vous avez probablement entendu à de multiples reprises des retours négatifs à propos du champ de vision (aussi appelé FOV). On vous confirme que le champ de vision de l’Apple Vision Pro est très décevant. Il est difficile de s’en rendre compte sans le tester, mais on pourrait comparer l’expérience à celle de regarder dans des jumelles. Vous allez voir un magnifique écran Micro-OLED avec de belles couleurs et un joli taux de rafraîchissement, mais votre expérience sera un peu gâché par les bandes noires qui vont limiter votre champ de vision.



Le champ de vision dépend beaucoup du Light Seal Cushion (la mousse qui recouvre votre visage lors de l’utilisation), Apple en propose des versions moins épaisses qui permettent d’améliorer le champ de vision. Comme vous pouvez le voir sur le site d’Apple, il existe des tailles N, N+, W et W+. Dans le packaging reçu à la rédaction, nous avons eu que le W et W+, les deux tailles les plus épaisses, dès la sortie en France, nous achèterons la taille N qui est décrite (sur beaucoup de forum) comme étant la taille la meilleure pour optimiser le champ de vision.



Si le champ de vision réduit vous fait peur, cela ne semble pas être une fatalité grâce aux Light Seal Cushion de différentes taille. Bien sûr, cela reste à confirmer !

Mac + Vision Pro

Si vous possédez un Mac avec macOS Sonoma, vous pourrez envoyer l’image de votre Mac vers votre Apple Vision Pro. Le principe est simple, vous installez votre ordinateur spatial sur votre tête, vous déverrouillez votre Mac et vous verrez au dessus de l’écran un raccourci « Connect ». Sélectionnez-le avec votre pouce et index puis votre écran de Mac va s’éteindre pour laisser place à un écran géant dans visionOS !



En utilisant le trackpad et le clavier de votre Mac, vous pourrez interagir avec votre Mac depuis l’Apple Vision Pro. La continuité entre les deux appareils reflète la volonté d’Apple, crée un écosystème où tout communique ensemble. Concrètement, c’est très bien réussi, car la connexion est rapide, simple et pratique si vous souhaitez travailler sur votre Mac avec un écran géant.



Avant visionOS 1.1, on constatait un temps de latence catastrophique entre le Mac et le Vision Pro. Depuis l’installation de la dernière mise à jour (publiée depuis jeudi soir) nous n’avons plus aucune latence sur le déplacement de la souris et l’ouverture des pages. Toutefois, il y a toujours un gros temps de latence lors de la lecture d’une vidéo, mais attendons… Ça va s’améliorer, nous sommes confiant.

L’environnement autour de soi

Vous vous êtes peut-être demandé « comment on voit l’environnement autour de soi ? ». Contrairement au Meta Quest 3, tout ce que vous voyez autour de vous avec le Vision Pro est stable et pas déformé. L’environnement autour de vous vu depuis le Vision Pro est globalement de bonne qualité quand la luminosité dans la pièce est bonne. Si vous êtes dans un environnement sombre, l’image va rapidement devenir granulé, mais cela reste convenable, on est loin de quelque chose de catastrophique.



À la question « on peut visualiser facilement l’écran de notre iPhone ? », on a envie de vous répondre « oui », mais uniquement si l’écran de votre iPhone n’est pas en luminosité maximale. Si vous réduisez la luminosité, vous pourrez facilement lire une notification, envoyer un message sur votre iPhone… le tout sans enlever le Vision Pro.

De notre côté, l’iPhone, le Mac ou encore l’Apple Watch sont inutilisables en cas de forte luminosité, les caméras du Vision Pro ne réussissent pas à s’adapter.

L’audio

En 1 mot « woaw ». Comme vous l’avez peut-être constaté dans d’autres tests, l’audio du Vision Pro est au-delà de toutes les attentes et de ce qu’on peut imaginer. Apple propose de l’audio spatial avec le Vision Pro et supporte plusieurs formats :

AAC

MP3

Apple Lossless

FLAC

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

Dolby Atmos

Que vous écoutez une musique sur Apple Music ou que vous regardez une série sur Apple TV+, le son est extrêmement immersif et contribue à une expérience optimale pendant que vous regardez une vidéo (si on exclu les horribles reflets sur les lentilles). La qualité audio est une réussite absolue sur l’Apple Vision Pro, on dirait même que le son est meilleur qu’avec des AirPods Pro 2 dans les oreilles !



Ce qui est surprenant, c’est qu’Apple a bien réussi à concentrer le son vers vos oreilles, nous avons fait tester l’Apple Vision Pro à une quinzaine de personnes et en se positionnant à côté, le son s’entend, mais pas autant que quand on porte le Vision Pro sur sa tête. Toutefois, cela ne veut pas dire que vous devez utiliser le Vision Pro avec le son à fond dans un lieu public.

Les expériences immersives

Après l’activation de votre Apple Vision Pro, vous allez pouvoir tester plusieurs expériences immersives développées par les équipes d’Apple.

Sur Apple TV vous avez plusieurs expériences comme une prestation en studio avec Alicia Keys ou encore un extrait impressionnant avec des dinosaures.



Apple a tout fait pour « créer un rapprochement » entre vous et le contenu que vous regardez. Ces expériences immersives sont la meilleure démonstration pour vous montrer jusqu’où peut aller le Vision Pro dans l’expérience utilisateur. De notre avis personnel, nous avons été choqué par la beauté de l’expérience, l’audio et l’immersion générée.



Autre expérience (que vous avez dû voir dans de nombreuses vidéos) c’est « Encounter Dinosaurs », il s’agit d’une application visionOS qui vous plonge dans un univers où deux dinosaures se battent et où un papillon vient de poser sur votre doigt. Si vous souhaitez faire découvrir le potentiel du Vision Pro à un proche, cette expérience est une petite merveille !

Connectivité

Apple propose deux avantages majeurs :

Le Bluetooth 5.3

Le WiFi 6

Avec le Bluetooth 5.3, vous bénéficierez d’une économie d’énergie, d’une meilleure rapidité avec vos accessoires compatibles et d’une connexion plus rapide. Nous n’avons pas pu tester d’accessoire compatible.



En ce qui concerne le WiFi 6, nous n’avons jamais réussi à connecter l’Apple Vision Pro en WiFi 6 à notre Freebox Ultra. Le problème se situe-t-il du côté du Vision Pro ou de la Freebox ? Difficile à savoir, en tout cas, la connexion au WiFi 5 est bien fonctionnelle et le débit est largement suffisant pour ne ressentir aucune lenteur lors de la navigation ou des téléchargements.

Batterie externe et autonomie

Avec la première génération de l’Apple Vision Pro, le géant californien a fait le choix de proposer une batterie externe relié à un fil qui va jusqu’au Vision Pro. À la rédaction, on estime que ce choix est bon, car avec les matériaux choisi pour le Vision Pro, ajouter une batterie à l’intérieur aurait empirer le poids et l’épaisseur de l’ordinateur spatial.



Concrètement, la batterie externe n’est pas gênante, il suffit de la mettre dans votre poche ou la poser à côté de vous et d’utiliser votre Vision Pro. La seule remarque qu’on pourrait faire, c’est que la batterie externe est assez lourde, mais rien d’alarmant.



En ce qui concerne l’autonomie, elle est plus ou moins décevante, en réalité tout dépend ce que vous faites sur votre Vision Pro !

Si vous avez 5 fenêtres Safari autour de vous avec Apple Music en cours de lecture, vous n’atteindrez jamais les 2 heures d’autonomie, car la puce M2 va être très sollicitée et va consommer plus d’énergie. Par contre, si vous avez 2 fenêtres maximum ou que vous regardez une simple vidéo en streaming ou téléchargé, vous atteindrez les promesses d’autonomie d’Apple, soit 2 heures en utilisation normale et 2h50 en lecture vidéo. On vous le confirme, Apple n’a pas menti, on atteint bien cette autonomie.

Que faire avec l’Apple Vision Pro ?

Nous avons vu beaucoup de personnes dire sur les réseaux sociaux que le Vision Pro est un « gadget » et qu’au quotidien, il n’a aucune utilité. Sans grande surprise, ce sont des personnes qui n’ont jamais utilisé de Vision Pro depuis sa commercialisation, ou alors depuis une session de test de 30 minutes en Apple Store aux US !



On vous confirme que l’Apple Vision Pro a un intérêt majeur et une réelle utilité. Jusqu’à aujourd’hui, nous l’avons utilisé pour diverses activités :

La rédaction de nos articles : vous ne le savez peut-être pas, mais les articles que vous voyez depuis plusieurs jours sur iPhoneSoft sont rédigés (pour certains) depuis visionOS. Pour faire simple, on connecte un Magic Keyboard en Bluetooth à notre Vision Pro et on ouvre deux fenêtres : au milieu la page où on rédige l’article, à droite la page de nos notes et recherches. Nous avons comparé le temps de rédaction sur le Vision Pro par rapport au Mac. Globalement, c’est la même durée, grâce à la rapidité d’interaction de visionOS et à la présence du clavier physique en Bluetooth.

: vous ne le savez peut-être pas, mais les articles que vous voyez depuis plusieurs jours sur iPhoneSoft sont rédigés (pour certains) depuis visionOS. Pour faire simple, on connecte un Magic Keyboard en Bluetooth à notre Vision Pro et on ouvre deux fenêtres : au milieu la page où on rédige l’article, à droite la page de nos notes et recherches. Nous avons comparé le temps de rédaction sur le Vision Pro par rapport au Mac. Globalement, c’est la même durée, grâce à la rapidité d’interaction de visionOS et à la présence du clavier physique en Bluetooth. Les films et séries : quand vous avez le Vision Pro, vous regardez beaucoup de séries et films. Vous avez les applications Disney+, Prime Video ou encore Paramount+ de disponibles sur l’App Store de visionOS. Nous avons regardé énormément de contenus vidéos depuis qu’on l’a reçu, c’est d’ailleurs un des intérêts majeurs du Vision Pro.

: quand vous avez le Vision Pro, vous regardez beaucoup de séries et films. Vous avez les applications Disney+, Prime Video ou encore Paramount+ de disponibles sur l’App Store de visionOS. Nous avons regardé énormément de contenus vidéos depuis qu’on l’a reçu, c’est d’ailleurs un des intérêts majeurs du Vision Pro. TikTok et YouTube : vous passez beaucoup de temps sur TikTok depuis votre iPhone ? Préparez-vous à passer encore plus de temps à faire défiler les vidéos sur votre Vision Pro. Depuis que nous avons l’ordinateur spatial d’Apple, notre temps passé sur TikTok a doublé, voire même triplé ! La célèbre application de divertissement Chinoise est 100 fois plus addictive sur le Vision Pro que sur iPhone. Pourquoi ? Car vous avez une version de TikTok en géant dans votre salon et qu’il suffit d’un simplement balayage avec votre main droite pour swipper de vidéo. En ce qui concerne YouTube, l’utilisation via Safari est possible, mais on regrette vraiment l’absence d’une application native de YouTube sur l’App Store. Idem sur X (ex Twitter), on se plaît à faire défiler...

: vous passez beaucoup de temps sur TikTok depuis votre iPhone ? Préparez-vous à passer encore plus de temps à faire défiler les vidéos sur votre Vision Pro. Depuis que nous avons l’ordinateur spatial d’Apple, notre temps passé sur TikTok a doublé, voire même triplé ! La célèbre application de divertissement Chinoise est 100 fois plus addictive sur le Vision Pro que sur iPhone. Pourquoi ? Car vous avez une version de TikTok en géant dans votre salon et qu’il suffit d’un simplement balayage avec votre main droite pour swipper de vidéo. En ce qui concerne YouTube, l’utilisation via Safari est possible, mais on regrette vraiment l’absence d’une application native de YouTube sur l’App Store. Idem sur X (ex Twitter), on se plaît à faire défiler... Les jeux en streaming sur PS5 : grâce à l’application « Mirror Play » disponible sur l’App Store de visionOS, nous avons joué à notre PS5 à distance sur un écran géant ! L’expérience est incroyable et offre une valeur ajoutée surtout avec la DualSense en main.

: grâce à l’application « Mirror Play » disponible sur l’App Store de visionOS, nous avons joué à notre PS5 à distance sur un écran géant ! L’expérience est incroyable et offre une valeur ajoutée surtout avec la DualSense en main. TV en direct : sur le Vision Pro, vous retrouvez l’application myCANAL qui est entièrement optimisé pour visionOS. L’expérience est absolument incroyable, nous avons regardé des films et surtout des matchs de foot sur écran géant. On comprend rapidement sur l’Apple Vision Pro a un rôle stratégique dans les contenus vidéos en direct et les événements sportifs.

: sur le Vision Pro, vous retrouvez l’application myCANAL qui est entièrement optimisé pour visionOS. L’expérience est absolument incroyable, nous avons regardé des films et surtout des matchs de foot sur écran géant. On comprend rapidement sur l’Apple Vision Pro a un rôle stratégique dans les contenus vidéos en direct et les événements sportifs. L'application iSoft, évidemment. Grâce à notre cher Medhi, elle est nativement compatible avec le casque avec la nouvelle v9.

Alors, faut-il acheter l’Apple Vision Pro ?

L’Apple Vision Pro a de gros inconvénients comme le reflet désagréable dans les lentilles durant le visionnage d’un contenu dans un environnement sombre ou encore le temps de latence quand vous projetez l’écran de votre Mac dans visionOS, cependant, il a aussi une multitude d’avantages comme l’affichage d’une qualité magnifique ou encore l’interaction avec vos yeux et mains.



Sincèrement, on vous recommande de vous faire votre propre idée en Apple Store en le testant dès que ce sera possible en France (probablement autour de la WWDC 24 avec visionOS 2 et iOS 18, notamment). Il est important de voir si un casque de réalité mixte vous convient, surtout quand on dépense une somme aussi importante. L'un des rédacteurs, que l'on nommera pas, a eu beaucoup de mal avec des maux de tête très vifs.



Est-ce qu’on regrette notre achat ? Oui et non, des choses nous font dire qu’une première génération n’est jamais le « produit parfait », toutefois, le Vision Pro a tellement de qualité qui le place au-dessus de la concurrence, qu’on ne peut s’empêcher de se dire qu’il arrive à nous convaincre. Il est largement au-dessus d'un Meta Quest 3 ou d'un PSVR 2.



En début d’article, on a posé la question « peut-il remplacer un Mac ou un iPad ? », oui sur le court terme, mais c’est impossible sur le long terme. Quand vous passerez 5 à 6 heures par jour devant l’écran de votre Mac, vous ressentirez une fatigue oculaire au bout de 45 minutes sur Vision Pro. Mais cela est normal quand on a des écrans miniaturisés aussi proche des yeux, Apple ne peut rien faire et aucun de ses concurrents ne fait mieux sur ce point.

