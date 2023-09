Meta Quest 3 : à partir de 550 € et une date de sortie pour le 10 octobre

Le Meta Quest 3 dévoile son prix et sa date de sortie. Si ce casque de réalité mixte vous intéresse, rendez-vous le 10 octobre prochain pour sa sortie officielle. Voici ses caractéristiques principales.

Meta Quest 3

En juin dernier, Apple a présenté le Vision Pro, l'ordinateur spatial du futur sous forme de casque AR/VR. Une annonce sur laquelle Mark Zuckerberg avait immédiatement réagi en expliquant n'être pas du tout convaincu par le projet d'Apple.



Néanmoins, cela n'avait pas empêché Meta d'annoncer pile-poil au même moment être en préparation sur une troisième version de son casque de réalité virtuelle, le Quest 3. Un nouveau casque de réalité mixte définitivement officialisé hier soir par Meta via une conférence avec une date de sortie imminente pour le 10 octobre 2023.

Présentation

Le Meta Quest 3 est équipé du flamboyant Snapdragon XR2 Gen 2, une première mondiale. Un processeur annoncé comme deux fois plus puissant que son prédécesseur avec 30 % de pixels supplémentaires et une réduction de 40 % de l'optique. Sans oublier les 8 Go de RAM.



Dalle LCD 2064 × 2208 pour chaque œil et une netteté améliorée notamment grâce à la petite roue crantée permettant de régler les lentilles avec précision. Capteur de gestion de la profondeur à l'avant en plus de deux caméras en couleur qui offrent la réalité mixte en plus du jeu en VR. Possible de passer rapidement d'un mode à l'autre.

Concernant la batterie, Meta promet entre 1 h 30 et 3 heures d'autonomie en fonction de l'utilisation. Les haut-parleurs prennent désormais en charge l'audio spatiale, du moins une technologie équivalente. Enfin, les manettes ont un nouveau design avec un retour haptique renforcé. Également possible d'utiliser directement ses mains pour interagir avec l'interface.

Date et prix

Le Meta Quest 3 est prévu pour le 10 octobre 2023 à partir de 549.99 € en France. La version de base contient 128 Go de stockage et il faudra débourser 699.99 € pour passer à 512 Go. Les premiers acquéreurs se verront offrir le jeu Asgard’s Wrath 2 et ceux qui optent pour la version la plus onéreuse auront un accès gratuit de 6 mois à Meta Quest+.