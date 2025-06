Specs : Snapchat annonce des lunettes AR légères et puissantes pour 2026

Snap a annoncé le lancement en 2026 de lunettes AR légères et immersives nommées Specs, abandonnant ainsi la marque Spectacles utilisée pour ses précédents appareils portables. Cette annonce positionne la société d'Evan Spiegel comme un acteur clé sur le marché de la réalité augmentée (AR), en concurrence avec des entreprises comme Meta et Apple. Les Specs superposeront des images numériques au monde physique, permettant aux utilisateurs d'interagir de manière fluide avec le contenu AR.

Snapchat se lance à fond sur l'AR

Snap assure que les Specs représentent une nouvelle ère de l'informatique, fusionnant les expériences numériques et physiques. Après 11 ans et plus de 3 milliards de dollars investis, Snap a créé un ordinateur portable puissant intégré dans des lunettes élégantes et légères dotées de lentilles transparentes. Les Specs exploitent l'apprentissage automatique avancé pour comprendre leur environnement, amènent l'assistance IA dans l'espace 3D, prennent en charge des jeux et expériences partagés, et servent de station de travail polyvalente pour la navigation et le streaming.

Depuis le lancement de Snapchat, Snap s'efforce de rendre la technologie plus humaine. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, Snapchat a introduit la messagerie éphémère pour imiter les conversations réelles, la vidéo verticale pour un visionnage ergonomique, et les Stories pour un récit chronologique. En s'ouvrant directement sur la caméra, Snapchat a encouragé la créativité. Cependant, Snap estime que les smartphones limitent l'imagination en confinant les utilisateurs à de petits écrans 2D et en nécessitant une interaction constante avec les mains. Les Specs visent à libérer les utilisateurs, offrant des expériences 3D mains libres alignées sur la manière dont les gens interagissent naturellement avec le monde.



Lorsque Snap a lancé ses premières lunettes Spectacles en 2016, ce modèle à moins de 150 dollars se limitait à des fonctionnalités simples, comme permettre aux utilisateurs de réaliser de courtes vidéos à publier sur Snapchat. En 2021, l'entreprise a modernisé ses lunettes avec des écrans de réalité augmentée, permettant aux utilisateurs de voir des images virtuelles superposées sur le monde réel. La dernière version date de septembre 2024, mais uniquement pour les développeurs avec un prix exorbitant.

Avec les progrès de l'IA, Snap considère les appareils actuels comme inadéquats pour exploiter tout leur potentiel. Les Specs, fonctionnant sous Snap OS, dépasseront les chatbots pour offrir des expériences AR immersives qui améliorent l'expression personnelle, l'apprentissage et l'interaction sociale. Les développeurs peuvent désormais intégrer les modèles d'IA Gemini de Google dans les applications Specs, élargissant les options au-delà des modèles GPT d'OpenAI pour plus de flexibilité dans la création de logiciels AR.

Evan Spiegel, PDG de Snap, a déclaré :

Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par les progrès extraordinaires de l’intelligence artificielle et de la réalité augmentée qui permettent de nouvelles expériences informatiques centrées sur l’humain.

Alors que les lunettes Apple Glass sont attendues pour 2027, la mise à jour Liquid Glass en septembre 2025 offrant peut-être un aperçu des fonctionnalités de ses lunettes intelligentes, les Specs de Snap visent à dominer un marché déjà préampté par Meta et ses Ray-Bans. La prochaine guerre technologique est déclarée.