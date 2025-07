L’iPhone 18 Fold d’Apple est attendu pour septembre 2026 selon JPMorgan

D’après une note de recherche adressée aux investisseurs par JPMorgan, Apple devrait dévoiler son tout premier iPhone pliable en septembre 2026, intégré à la gamme iPhone 18, marquant une étape majeure dans l’évolution de son célèbre téléphone. Un changement aussi important que l'iPhone X, qui avait introduit Face ID et une interface sans bouton.

Une confirmation de la date

Alors que la gamme iPhone 17, prévue pour septembre prochain, ne devrait apporter que des améliorations mineures, ce qui limite l’enthousiasme des investisseurs, l’attention se porte désormais sur les ambitions d’Apple pour 2026, avec ce lancement très attendu du premier téléphone pliable. Selon les analystes, cet iPhone Fold serait commercialisé au prix de 1 999 $, ouvrant la voie à une opportunité de marché évaluée à 65 milliards de dollars pour Apple, tout en générant une croissance significative des bénéfices à moyen terme, avec des ventes projetées à environ 45 millions d’unités d’ici 2028, commençant par une fourchette basse de dizaines de millions dès 2027.

Dans un contexte où les ventes mondiales de smartphones pliables atteignent environ 19 millions d’unités en 2025, l’arrivée d’Apple sur ce segment est anticipée comme un catalyseur majeur, susceptible de redéfinir les dynamiques du marché grâce à son influence et son innovation. Le plus important selon nous, outre le pli au milieu de l'écran, sera la partie logicielle. Si Apple parvient à trouver l'ergonomie parfaite, ce sera le succès assuré, bien que le prix puisse être un frein. On imagine que la firme sortira une version plus simple en 2027, bien moins chère.

La fiche technique attendue

Concernant les caractéristiques de l’appareil, l’iPhone 18 Pro Fold devrait se distinguer par :

Un écran pliable interne de 7,8 pouces de type livre, conçu avec un pli quasi imperceptible pour une expérience visuelle optimale

Un écran externe de 5,5 pouces, offrant une interface pratique lorsque l’appareil est fermé

Un châssis en titane, alliant légèreté et robustesse, équipé d’une charnière durable en métal liquide pour une meilleure longévité

Deux caméras arrière pour des performances photographiques de haut niveau

Une authentification par Touch ID, remplaçant Face ID, pour s’adapter au design pliable

Un iPhone 18 mini plié et un iPad mini déplié.