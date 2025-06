iPhone Fold : Apple démarre la production à l'automne 2025 pour une sortie en 2026

Apple semble enfin avoir trouvé son rythme pour son premier iPhone pliable. Après des années de reports successifs, l'analyste Ming-Chi Kuo révèle que Foxconn démarrera officiellement le projet de production fin 2025, avec une commercialisation prévue pour l'automne 2026.

Contrairement aux précédentes prédictions de Kuo qui évoquaient un lancement dès 2023 puis 2024, le planning actuel paraît plus réaliste. Foxconn entamera les étapes de pré-production entre septembre et octobre 2025, soit au moment où l'iPhone 17 fera ses débuts en magasin. Cette approche séquentielle permet à Apple de concentrer ses équipes sur chaque génération sans cannibaliser ses efforts.

