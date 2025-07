Nouveautés Apple début 2026 : iPhone 17e, MacBook M5, iPad Air M4, iPad 12, Studio Display

Apple prépare, non seulement un automne chargé avec tous les iPhone 17 et Apple Watch 11, mais aussi un début d’année 2026 rempli de nouveautés, selon Bloomberg. L’entreprise travaille sur des mises à jour pour ses gammes iPhone, iPad et Mac, ainsi qu’un nouvel écran externe pour Mac.

Le calendrier du premier semestre 2026

Si vous vous apprêtiez à faire un achat chez Apple, voici ce qui est prévu pour le premier semestre 2026 :

MacBook Pro avec puce M5, dernière itération du design actuel

MacBook Air avec puce M5

iPad Air avec puce M4, sans autre changement majeur

iPad12 d’entrée de gamme avec une puce plus rapide, mais design similaire

iPhone 17e avec puce A19, design proche de l’iPhone 16e

Nouvel écran externe pour Mac

Comme vu hier soir, Mark Gurman de Bloomberg indique que le MacBook Pro M5 était initialement prévu pour 2025, mais a été repoussé à 2026. Apple envisagerait des écrans OLED et de nouveaux boîtiers pour les modèles M6.



Les autres appareils ne nous surprennent pas. Peu de détails sont disponibles sur le nouvel écran externe, mais il s’agit du premier depuis le Studio Display de 2022. La rumeur veut qu'un écran de résolution 7K soit présenté.



Quid du HomePad ? Le projet d'un hub domestique intelligent, initialement prévu pour début 2025, est retardé en raison de sa dépendance à des fonctionnalités inédites d’Apple Intelligence. Il pourrait désormais arriver en 2026. En attendant, 2025 verra la sortie de la série iPhone 17, dont le très excitant iPhone 17 Air, des Apple Watch 11 et Apple Watch Ultra 3 mises à jour, un Vision Pro avec puce M4 et une gamme iPad Pro avec puce M5.