Mark Gurman confirme les nouveaux produits Apple de 2025 et 2026

apple logo original iconLa semaine dernière, Apple a publié, puis retiré, un outil logiciel qui contenait accidentellement des identifiants pour plusieurs appareils et puces non encore commercialisés, selon Aaron Perris, relayé par nos amis de MacRumors. L'occasion de (re)découvrir les nouveaux produits à venir comme le HomePod mini 2, l'Apple TV 2025, l'iPad mini 8, l'iPad 12, le Vision Pro 2 ou encore l'Apple Watch 11.

Une fuite Apple très crédible

L'outil a été rapidement supprimé, mais des détails sur les futurs produits Apple ont été révélés.Appareils et puces mentionnés dans la fuite (selon Aaron Perris, MacRumors) :

apple tv 4k homepod mini tv

Bien entendu, ces informations ne sont pas officielles, et les plans d'Apple peuvent changer.

La précision sur les dates de sortie

Dans sa newsletter "Power On", Mark Gurman de Bloomberg a toutefois réagi aux fuites, confirmant qu'elles corroborent ses précédents rapports. Il a indiqué que de nouveaux modèles d'Apple TV et de HomePod mini sont prévus pour cet automne, que de nouveaux iPads sont en préparation pour l'année prochaine et que des moniteurs actualisés sont en développement. Il n'a pas parlé des iPhone 17, mais il n'y aucun doute qu'Apple les présentera en septembre.

Concernant le Vision Pro, Gurman a mentionné des tests en cours avec une puce M4, malgré la fuite suggérant une puce M5. Il estime qu'Apple explore probablement les deux options, mais toute mise à jour par rapport à la puce M2 actuelle sera probablement mineure.

Stevenmtl - iPhone

Je sais qu’il parle du Vision Pro mais moi je parle de la puissance de la puce

17/08/2025 à 21h07

Yoann399 - iPhone premium

@Stevenmtl

Il parle du Vision, pas de rapport avec l’iPad 🤷‍♂️

« Concernant le Vision Pro, Gurman a mentionné des tests en cours avec une puce M4, malgré la fuite suggérant une puce M5. Il estime qu'Apple explore probablement les deux options, mais toute mise à jour par rapport à la puce M2 actuelle sera probablement mineure. »

17/08/2025 à 20h10

Stevenmtl - iPhone

J’adore quand je vois que toute mise à jour depuis M2 ne sera que mineur. Cette puce était une avancée mineur de M1 dans mon souvenir. Suis pas près de changer mon iPad Pro m1 qui attendra minimum M10 voir M15 rendu la.

17/08/2025 à 19h17

