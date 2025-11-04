Gurman : le MacBook entrée de gamme d'Apple sortirait en 2026

Apple s'apprête à bousculer sa propre gamme avec un MacBook d'entrée de gamme prévu pour le premier semestre 2026. Une nouveauté qui marque un tournant stratégique pour la marque à la pomme, traditionnellement positionnée sur le segment premium. Cette initiative vise directement les Chromebooks et les PC Windows abordables qui dominent les secteurs éducatif et grand public.

Un positionnement tarifaire inédit

Le projet baptisé J700 en interne devrait être commercialisé bien en dessous des 1 000 dollars, là où le MacBook Air actuel débute à 999 dollars aux Etats-Unis. Pour atteindre cet objectif, Apple fait des choix techniques pragmatiques : une puce A18 Pro issue de l'iPhone 16 Pro, un écran LCD de 13 pouces et des composants moins premium. C'est la première fois qu'Apple utilise un processeur initialement conçu pour l'iPhone dans un Mac, bien que les tests internes montrent des performances supérieures à la puce M1 encore vendue récemment.

Cette approche permet à Apple de proposer une machine performante pour la navigation web, le traitement de texte et le montage léger, tout en conservant les avantages de macOS et l'intégration avec l'écosystème Apple. Le constructeur pourrait proposer des coloris vifs similaires à ceux de l'iMac, avec du bleu, rose et jaune en complément du traditionnel argent.

Concurrencer sans cannibaliser

Cette offensive tarifaire s'inscrit dans un contexte où Apple détient environ 9% du marché mondial des PC. Le segment Mac a d'ailleurs progressé de 13% au dernier trimestre avec 8,73 milliards de dollars de revenus. Ce nouveau MacBook ne remplacera aucun modèle existant et cohabitera avec les MacBook Air équipés de puces M5 attendus début 2026. L'intégration de l'OLED sur le MacBook Air et d'un écran tactile sur les Pro aiderait à différencier les gammes, en plus des puces.

La stratégie vise également les utilisateurs d'iPad avec clavier, une configuration qui atteint déjà 600 dollars aux US. Le nouveau portable offrirait une meilleure autonomie et la flexibilité complète de macOS dans une gamme de prix comparable. Pour Apple, c'est aussi l'occasion de capter des clients Windows déçus par la migration forcée vers Windows 11 ou attirés par l'intégration parfaite avec l'iPhone, largement dominant aux États-Unis. L'idée pour Apple est d'attaquer un marché énorme où elle est encore absente, celui des ordinateurs portables neufs à moins de 1000$.



