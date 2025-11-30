Voici les nouveaux MacBook à venir en 2026

L'année 2025 touche à sa fin et Apple prépare une importante mise à jour de sa gamme MacBook, avec trois nouveaux modèles attendus au cours du premier semestre 2026. Ces nouveautés s’appuieront sur les puces M5 de nouvelle génération et introduiront une option très abordable pour élargir l’audience de la marque. Voici, d’après les dernières fuites de la chaîne d’approvisionnement et les analyses des experts, ce qui nous attend.

1. MacBook Air M5 (13 et 15 pouces)

Le laptop le plus vendu d’Apple aura droit à sa mise à jour annuelle, avec un lancement prévu au printemps 2026 — probablement mars ou avril, comme le MacBook Air M4 sorti début mars 2025. L’amélioration principale sera l’arrivée de la puce M5 de base, qui promettra de meilleures performances et une efficacité énergétique supérieure à l’actuelle M4.



Côté design, on reste dans la continuité : même châssis ultrafin, même choix entre 13 et 15 pouces, aucun grand redesign n’étant prévu avant 2027 au plus tôt. On peut toutefois s’attendre à quelques petites évolutions : une nouvelle palette de couleurs (le bleu ciel pourrait disparaître), des SSD plus rapides (comme sur le MacBook Pro M5 actuel) et une bande passante mémoire augmentée. Le MacBook Air restera le point d’entrée idéal pour la majorité des utilisateurs, avec un prix de départ proche des 1 099 € que l'on connaît. Mais, vous allez le voir par la suite, le "Air" sera bientôt le milieu de gamme.

2. MacBook Pro M5 Pro et M5 Max (14 et 16 pouces)

La gamme MacBook Pro a reçu une mise à jour partielle fin 2025 avec le M5 de base sur le modèle 14 pouces, mais les versions destinées aux utilisateurs exigeants, comme les développeurs par exemple, arriveront début 2026. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces haut de gamme embarqueront les puces M5 Pro et M5 Max, offrant un gain significatif en performances CPU et GPU — parfaits pour le montage vidéo, le rendu 3D et les tâches d’IA.



Outre les puces, les améliorations porteront surtout sur l’intérieur : SSD plus rapides, bande passante mémoire supérieure et probablement plus d’options de RAM. L’extérieur restera identique au design actuel, Apple réservant une refonte complète (plus fin et surtout écran OLED, potentiellement tactile) à la génération M6, attendue fin 2026 ou 2027. Si vous hésitez à acheter un Pro aujourd’hui, sachez que le modèle M5 de base est déjà disponible, mais patienter quelques mois vous donnera accès à ces configurations professionnelles.

3. MacBook tout court

Pour conquérir le marché des ordinateurs à petit prix actuellement dominé par les Chromebooks et les PC Windows d’entrée de gamme, Apple développerait un MacBook sous la barre des 800 €, simplement baptisé « MacBook », dont la sortie est prévue début 2026. Ce modèle ne remplacera pas le "Air" mais se positionnera en dessous, comme une offre ultra-compétitive visant les possesseurs d’iPhone qui n’ont jamais franchi le pas du Mac. Pour mémoire, à la fin des années 2000, Apple proposait déjà un MacBook standard, avec une coque tout en plastique blanc ou noir.

Caractéristiques supposées :

Écran de 12,9 pouces (légèrement plus petit que les 13,6 pouces du "Air")

Puce A18 Pro (récupérée de l’iPhone 16 Pro) avec 8 Go de mémoire unifiée, largement suffisante pour les tâches quotidiennes

Coloris punchys : argent, bleu, rose et jaune, dans l’esprit des iMac récents

Prix de lancement entre 599 $ et 699 $ (soit 700 à 800 €), bien en dessous du MacBook Air M4 (même avec sa super promotion à 819 € sur Amazon)

Avec caméra et micro intégrés, ce modèle pourrait devenir un excellent ordinateur familial ou étudiant, mêlant la familiarité d’iOS à la puissance de macOS pour séduire les acheteurs à petit budget.



Qui l'attend avec impatience ?

