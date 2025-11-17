Apple affirme que les puces M ont révolutionné le Mac

Le 17 novembre 2020 marquait le début d'une nouvelle ère pour Apple avec l'arrivée en boutique des premiers Mac équipés de la puce M1. Aujourd'hui, Greg Joswiak, vice-président du marketing d'Apple, a souligné cette date anniversaire en affirmant que "le Mac n'a jamais été aussi performant". Un constat partagé par de nombreux utilisateurs qui ont découvert des machines capables de tenir une journée entière sans recharge, tout en étant plus rapides que leurs prédécesseurs Intel.

Une rupture technologique majeure

Cette transition n'avait rien d'improvisée. Forte de son expérience accumulée sur iPhone et iPad, Apple a conçu ses propres processeurs pour reprendre le contrôle total de ses ordinateurs. Les premiers modèles concernés (MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini) ont démontré qu'il était possible de supprimer la ventilation active tout en gagnant en puissance. Le MacBook Air sans ventilateur reste d'ailleurs l'un des symboles de cette efficacité énergétique inédite, même si les MacBook Pro M5 feraient mieux de prendre un autre chemin.

Hard to believe it’s been five years since Apple silicon transformed the Mac. The performance, battery life, new designs, amazing features, and user creativity it unlocked have been remarkable. The impact has been profound, and the Mac has never been better! — Greg Joswiak (@gregjoz) November 17, 2025

Avec macOS Tahoe annoncé comme la dernière version compatible avec les Mac Intel, Apple tourne définitivement la page de ce partenariat historique. Cette rupture confirme que les puces maison ne constituent pas une simple option technique, mais bien une vision à long terme pour l'ensemble de l'écosystème Mac.



