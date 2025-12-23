Bouygues Telecom réfléchit à adopter l'eSIM sur l'Apple Watch

Après huit ans d'attente, Bouygues Telecom commence enfin à entrevoir la possibilité d'accueillir l'Apple Watch dans son catalogue. L'opérateur, dernier récalcitrant parmi les quatre grands du marché français, a confirmé « étudier » cette option à WatchGeneration, sans pour autant afficher le moindre empressement. Une réponse qui laisse ses abonnés équipés d'une montre cellulaire dans le flou, alors que la concurrence a franchi le pas dont Free dernièrement.

Un retard qui interroge

Orange avait ouvert le bal dès 2017 avec le lancement de l'Apple Watch Series 3, première génération à intégrer une connexion cellulaire. SFR l'a rejoint en 2019, tandis que Free Mobile vient tout juste de basculer en proposant l'eSIM gratuitement pour ses forfaits 5G. Cette stratégie tarifaire agressive contraste avec les 5 euros mensuels réclamés par Orange et SFR, sauf pour leurs formules premium.

Bouygues Telecom reste donc seul sur la touche, multipliant les phases d'analyse depuis des années. En 2018, l'opérateur rejetait catégoriquement l'idée d'un forfait compatible. Aujourd'hui, le ton s'assouplit légèrement, mais aucun calendrier ne vient concrétiser cette évolution de discours.

Une négociation complexe avec Apple

L'une des clés du retard pourrait résider dans les exigences d'Apple. La firme de Cupertino impose en effet à ses partenaires télécoms de distribuer physiquement l'Apple Watch dans l'ensemble de leurs points de vente et en ligne, une contrainte logistique qui peut expliquer certaines réticences. Xavier Niel avait d'ailleurs évoqué ces négociations l'année dernière, précisant que les obstacles techniques avaient été levés.

Pour les utilisateurs Apple, cette situation crée une inégalité d'accès qui n'a plus vraiment lieu d'être en 2025. La connectivité cellulaire transforme l'expérience de la montre, permettant de laisser son iPhone à la maison pour courir ou nager tout en restant joignable. Un usage qui séduit de plus en plus d'utilisateurs, mais qui reste inaccessible chez Bouygues Telecom.