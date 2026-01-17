iPhone 17 et Air : Orange confirme un bug Wi-Fi avec les Livebox 4 et 5

Les propriétaires d'iPhone 17 et Air abonnés chez Orange découvrent une incompatibilité frustrante avec leurs anciennes box internet. Alors que la gamme fraîchement lancée embarque la puce réseau N1 développée en interne par Apple, cette dernière semble avoir du mal à dialoguer correctement avec certains équipements du réseau français.

Un bridage qui touche quatre modèles

L'ensemble des iPhone 17, qu'il s'agisse de la version standard, Pro, Pro Max ou du nouveau modèle Air, affiche des performances Wi-Fi anormalement basses lorsqu'ils se connectent aux Livebox 4 et 5. Les débits descendants restent bloqués autour de 50 Mb/s, là où les utilisateurs devraient profiter de connexions jusqu'à dix fois plus rapides.

La situation varie selon le matériel concerné. Pour la Livebox 5, sortie en 2019 et encore proposée dans certaines offres comme la Série Spéciale Lite Fibre, tous les appareils subissent cette limitation. Du côté de la Livebox 4, seuls les boîtiers fabriqués par Sercomm posent problème, contrairement à ceux assemblés par Sagemcom qui fonctionnent parfaitement. Un coup d'œil à l'étiquette sous la box permet de vérifier le constructeur.

Une puce prometteuse aux débuts délicats

La puce N1 représente pourtant une avancée majeure pour Apple, qui gère désormais en interne les composants réseau après des années de dépendance envers Qualcomm et Broadcom. Compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 6, elle devait apporter fluidité et performances accrues. Mais cette première génération révèle les défis liés à l'intégration d'une technologie maison face à l'écosystème diversifié des équipements grand public.

Le coupable identifié se nomme IPv6, le protocole moderne de communication internet. En le désactivant depuis l'interface web de la Livebox (accessible via 192.168.1.1), les débits retrouvent instantanément leur niveau normal. Orange à confirmé à MacG travailler sur un correctif, même si aucun calendrier n'a été communiqué. Cette solution temporaire fonctionne sans souci pour naviguer, mais pourrait perturber les foyers équipés d'objets connectés Matter qui s'appuient justement sur IPv6 pour communiquer. Un compromis à évaluer selon ses usages.