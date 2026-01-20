En réalité, l’iPhone 17 Pro orange ne vire pas au rose

À la sortie de l’iPhone 17 Pro, certains ont voulu faire croire que la version orange pouvait mystérieusement virer au rose. En réalité, il faut vraiment lui faire subir des conditions extrêmes pour que cela se produise. Un nouveau test vient d’ailleurs de le confirmer.

L’iPhone 17 Pro Cosmic Orange ne vire au rose… sauf si vous y mettez du vôtre

Depuis le lancement de l’iPhone 17 Pro en septembre 2025, la nouveauté la plus visible a été sa couleur Cosmic Orange, une teinte vive qui a attiré l’attention des passionnés d’iPhone partout dans le monde.

Pourtant, ces derniers mois, plusieurs utilisateurs ont posté sur Reddit et TikTok des photos montrant leur iPhone 17 Pro ou Pro Max Cosmic Orange avec une teinte rosée ou tirant vers un rose gold inattendu. Certains se sont même demandé si Apple avait un défaut de fabrication sur les mains. Mais selon des tests plus récents, il est très improbable que votre iPhone change de couleur tout seul dans des conditions normales d’utilisation.

Des essais approfondis menés après les premiers signalements ont simplement appliqué de manière répétée des produits contenant du peroxyde ou des agents blanchissants sur le châssis Cosmic Orange. Même dans ces conditions extrêmes, la couleur n’a que très légèrement évolué, voire pas du tout dans la plupart des cas.

Apple indique d’ailleurs clairement dans sa documentation d’assistance de ne pas utiliser de produits contenant de l’eau de Javel, du peroxyde ou des solvants agressifs sur le téléphone, car cela peut affecter la couche d’oxyde anodisé qui donne sa couleur au châssis. En soit, c'est totalement logique !

Cela suggère que les cas rapportés de décoloration pourraient être liés à des contacts avec des produits chimiques agressifs, ou à des manipulations très spécifiques qui ne représentent pas le comportement typique d’un smartphone au quotidien.

En résumé, si vous adorez la couleur Cosmic Orange, il n’y a pas de raison de paniquer dès qu’une photo virale circule en ligne. À moins d’exposer votre appareil à des produits agressifs, votre iPhone 17 Pro devrait garder sa teinte d’origine telle qu’Apple l’a pensée.



