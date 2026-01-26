Activer le défilement fluide à 120 Hz dans Safari sur Mac, iPad et iPhone

Les appareils équipés d’un écran ProMotion (taux de rafraîchissement 120 Hz) - comme les iPhone 13 Pro et ultérieurs, les iPad Pro depuis 2017, et les MacBook Pro 14 et 16 pouces à partir de 2021 - peuvent afficher un défilement et des animations ultra-fluides à 120 Hz. Pourtant, Safari est verrouillé par défaut à environ 60 images par seconde (fps) pour le rendu des pages, ce qui peut donner une sensation de défilement moins fluide par rapport à Chrome ou Firefox.



En désactivant l’option cachée « Prefer Page Rendering Updates near 60fps » (Préférer les mises à jour de rendu de page proches de 60 fps), vous débloquez le rendu complet à 120 Hz dans Safari. Cela réduit le temps d’affichage d’une image (de ~16,7 ms à 60 Hz à ~8,3 ms à 120 Hz), diminuant le flou de mouvement, les saccades et la sensation de lag - particulièrement visible sur les pages riches en texte ou lors du panoramique sur du contenu détaillé.



La différence dépend des personnes et des usages. Si Safari vous semble déjà fluide, le changement peut être subtil. Mais si vous avez comparé avec d’autres navigateurs sur le même appareil et trouvé Safari un peu « mou », ce réglage fait souvent une nette différence.

Remarques importantes

Cela peut augmenter légèrement la consommation de batterie lors de longues sessions de navigation.

Le réglage se trouve dans les Feature Flags (fonctionnalités expérimentales) de Safari, un menu destiné aux développeurs.

Sur iPhone/iPad : accès direct, sans activation préalable.

Sur Mac : il faut d’abord activer le menu "Développement".

Compatible avec les écrans ProMotion intégrés et les écrans externes 120 Hz connectés à un Mac (si pris en charge).

Comment activer le rendu 120 Hz dans Safari

Sur iPhone et iPad

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone ou iPad. Descendez et touchez Apps. Touchez Safari. Descendez tout en bas et touchez Avancé. Touchez Feature Flags ("Drapeaux de fonctionnalité"). Recherchez « Prefer Page Rendering Updates near 60fps » (les réglages sont rangés par ordre alphabétique). Désactivez l’interrupteur (mettez-le sur "off"). Forcez la fermeture de Safari (balayez vers le haut depuis le bas de l’écran et fermez la carte de l’app), puis relancez-le.

Safari devrait maintenant afficher les pages jusqu’à 120 Hz sur les appareils compatibles, de l'iPhone 13 Pro à l'iPhone 17 Pro Max, y compris l'iPhone 17 standard qui est enfin capable d'afficher autant d'images par secondes (et les prochains modèles).

Sur Mac

Ouvrez Safari sur votre Mac. Dans la barre de menus, cliquez sur Safari > Réglages… (ou utilisez le raccourci Cmd + ","). Allez dans l’onglet « Avancés ». En bas, cochez la case Afficher les fonctionnalités pour les développeurs web (ou « Afficher le menu Développement dans la barre des menus » selon la version). Un nouvel onglet Feature Flags (ou "Drapeaux de fonctionnalité") apparaît dans la barre d’outils des réglages - cliquez dessus. Dans le champ de recherche en haut à droite, tapez 60fps ou 60. Trouvez « Prefer Page Rendering Updates near 60fps ». Décochez la case (désactivez-la). Quittez complètement Safari (Cmd + Q), puis relancez-le.

Cela active le rendu 120 Hz sur les MacBook Pro avec écran ProMotion et les écrans externes compatibles. Pour voir la différence, testez un site comme le test de rafraîchissement de Blur Busters (UFO Motion Test) dans Safari avant et après le changement. Bon défilement ultra-fluide !