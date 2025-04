Apple va activer la recharge à énergie verte sur les iPhone et iPad en Apple Store

Dans son rapport sur les progrès environnementaux de 2025, Apple a annoncé son intention d’activer la fonctionnalité de recharge à énergie propre sur les unités de démonstration d’iPhone et d’iPad dans les Apple Stores et autres magasins de détail aux États-Unis. La fonctionnalité étant toujours restreinte au pays de l'Oncle Sam.

Une attention de plus pour l'environnement

Introduite en 2022 avec iOS 16.1, la recharge à énergie propre, aussi appelée en français recharge à énergie verte, permet aux iPhones de se recharger lorsque le réseau électrique utilise des sources d’énergie plus propres, réduisant ainsi l’empreinte carbone de l’appareil. Cette fonctionnalité, facultative pour les utilisateurs, sera activée par défaut sur toutes les unités de démonstration aux États-Unis. Pour garantir que les appareils de démonstration restent utilisables, la recharge reprendra immédiatement si le niveau de batterie descend en dessous de 50 %.

Pour les clients américains, la recharge à énergie propre est également activée par défaut sur iOS 16.1 et versions ultérieures, et peut être gérée via Réglages → Batterie → Santé et recharge de la batterie. La fonctionnalité reste malheureusement exclusive aux États-Unis.



Le calendrier de mise en œuvre de cette fonctionnalité sur les unités de démonstration n’a pas été précisé, mais gageons que cela se fasse dans les prochaines semaines sur l'iPhone 16 et autres variantes comme l'iPhone 16e.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts environnementaux plus larges d’Apple, dont le zéro carbone en 2030, mis en avant avant la "Journée de la Terre" le 22 avril prochain.