Neutralité carbone : Apple avance sereinement vers son objectif 2030

Apple continue de placer l’environnement au cœur de sa stratégie. À l’occasion du Jour de la Terre, la marque à la pomme dévoile les progrès déjà réalisés dans sa transition écologique, tout en impliquant ses utilisateurs dans une nouvelle opération de recyclage.

Apple franchit un cap majeur dans sa stratégie environnementale

À l’occasion du Jour de la Terre, Apple annonce avoir franchi une étape importante dans son engagement environnemental : la marque a réduit de plus de 60 % ses émissions globales de gaz à effet de serre par rapport à 2015. Cette avancée s’inscrit dans le plan Apple 2030, qui vise la neutralité carbone sur l’ensemble de son empreinte d’ici la fin de la décennie.

Des résultats concrets grâce à des choix technologiques responsables

Apple explique que cette baisse massive est le fruit d’efforts concentrés sur plusieurs fronts :

Énergie propre : tous les bureaux, magasins et centres de données fonctionnent désormais à 100 % avec de l’électricité renouvelable.

Recyclage : les produits Apple intègrent de plus en plus de matériaux recyclés. Par exemple, les aimants de tous les appareils récents utilisent 99 % de terres rares recyclées, et 99 % du cobalt des batteries conçues par Apple provient aussi du recyclage.

Innovation produit : l’empreinte carbone de certains produits a été considérablement réduite, comme celle de l’Apple Watch Series 9, qui est le premier appareil Apple à être neutre en carbone (sur certaines déclinaisons).

Une opération spéciale recyclage pour les utilisateurs

Pour accompagner ces annonces, Apple lance une opération de recyclage en boutique ce jour. Les utilisateurs peuvent rapporter leurs anciens appareils pour qu’ils soient recyclés correctement, et bénéficier en retour d’une réduction de 10 % sur une sélection d’accessoires (coques, chargeurs, bracelets, etc.). Une initiative qui vise à impliquer les clients dans la transition écologique.

Objectif 2030 : une empreinte carbone neutre sur toute la chaîne

Apple ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise ambitionne de réduire de 75 % ses émissions totales d’ici 2030 par rapport à 2015, et de compenser les 25 % restants via des projets de haute qualité de capture et stockage de carbone, comme la reforestation ou la restauration de milieux naturels.

Une stratégie suivie de près par l’industrie

Avec ce cap franchi, Apple confirme sa position de leader en matière de développement durable dans le secteur technologique. Sa stratégie, qui combine innovation produit, recyclage des matériaux et transition énergétique, pourrait inspirer d’autres entreprises à suivre la même voie.

Apple continue de faire de l’environnement un axe central de sa stratégie, en prouvant qu’innovation technologique et réduction de l’impact écologique peuvent aller de pair. Et elle invite ses clients à rejoindre cet effort collectif grâce à des actions simples, comme le recyclage d’un ancien appareil.