L’iPad et le Mac n’ont pas pour objectif d’être des concurrents, selon Apple

Avec l’iPad Air 6 et l’iPad Pro M4 récemment annoncés, beaucoup de clients Apple se sont demandés « il est préférable d’investir dans un iPad ou un MacBook ? », une réflexion tout à fait légitime quand on voit les performances et les caractéristiques des derniers iPad ! Selon Apple, il n’y a aucun objectif de compétition entre l’iPad et le Mac, l’entreprise estime que ses deux appareils sont différents et l’un ne peut pas remplacer l’autre.

iPad VS Mac, aucune concurrence entre eux

Dans un récent article du Wall Street Journal, la journaliste Joanna Stern a testé le nouvel iPad Pro M4, quelques jours avant les premières expéditions des commandes réalisées sur l'Apple Store en ligne. Stern a eu l'opportunité d'interviewer Tom Boger, vice-président du marketing pour iPad et Mac chez Apple, afin de discuter des orientations stratégiques de la marque concernant ces deux produits phares.



Selon Tom Boger, Apple considère l'iPad Pro et le Mac comme des appareils complémentaires plutôt que concurrents. L'iPad est qualifié d'"appareil tactile", destiné à une utilisation intuitive et directe avec l'écran. En revanche, le Mac est conçu pour une "manipulation indirecte" à l'aide d'une souris ou d'un clavier, ce qui répond à des besoins différents.

Apple insiste sur le fait que l'iPad et le Mac sont des appareils distincts qui répondent à des usages variés, tant pour le travail que pour le divertissement. Cette complémentarité est soulignée par la fonction Continuity, qui permet aux utilisateurs de passer facilement d'un appareil à l'autre. De nombreux clients possèdent d'ailleurs à la fois un iPad et un Mac, utilisant l'iPad pour compléter leur travail sur le Mac.



Interrogé sur l'éventualité de voir un jour un Mac avec un écran tactile, Tom Boger n'exclut pas cette possibilité, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite à ce sujet pour l’instant. L'idée d'un Mac tactile a été évoquée par des rumeurs par le passé, mais Apple semble pour l'instant observer la tendance du marché avec prudence. Des concurrents proposent déjà des ordinateurs portables avec écran tactile, mais leurs ventes ne sont pas particulièrement convaincantes.



Une autre distinction importante entre les deux appareils est la connectivité. Contrairement à l'iPad, qui nécessite souvent des adaptateurs pour se connecter à divers périphériques, le Mac offre une gamme de ports plus complète. Cela rend le Mac plus confortable pour les professionnels ayant besoin de connectiques variées pour leurs équipements.



Apple continue de positionner l'iPad et le Mac comme deux outils distincts et complémentaires, répondant à des besoins différents. La stratégie de la marque est claire : maximiser l'utilisation de chaque appareil dans son domaine de prédilection tout en offrant une expérience utilisateur fluide et intégrée grâce à des fonctionnalités comme Continuity. Bien que l'idée d'un Mac tactile reste sur la table, Apple observe attentivement les évolutions du marché avant de prendre une quelconque décision en ce sens.



Source