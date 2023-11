L'iPad Pro de 12,9 pouces mini-LED pourrait disparaître du catalogue d'Apple

Alors qu'il rencontre un certain succès auprès des consommateurs, la société de recherche taïwanaise TrendForce vient de mentionner la possibilité qu'Apple abandonne la commercialisation de l'iPad Pro de 12,9 pouces avec l'écran à rétroéclairage mini-LED. L'une des hypothèses pour expliquer cela pourrait être le passage à l'écran OLED.

Un abandon de la part d'Apple ?

D'après un récent rapport, Apple envisagerait de retirer l'iPad Pro de 12,9 pouces avec l'écran mini-LED de son catalogue en 2024, cette décision pourrait marquer un tournant dans l'évolution des technologies d'affichage pour les tablettes haut de gamme d'Apple. Selon TrendForce, un acteur influent dans les analyses de marché, le paysage des écrans est en pleine mutation. Avec la diminution prévue des expéditions d'ordinateurs portables à LED de près de 39 % par an et l'arrêt de l'iPad Pro de 12,9 pouces, le marché des tablettes mini-LED devrait voir une réduction annuelle de 15,6 % dans ses ventes. Ces chiffres révèlent une tendance déclinante pour la technologie mini-LED, au moins dans le domaine des tablettes.



La rumeur d'un successeur OLED pour l'iPad Pro de 12,9 pouces a été alimentée par Ross Young, qui a divulgué en décembre 2022 que l'appareil serait probablement remplacé par un modèle OLED de 13 pouces. Cette transition pourrait signifier un changement positif vers des écrans offrant des noirs plus profonds et un contraste amélioré.

Mark Gurman de Bloomberg a également jeté son poids derrière ces affirmations, prévoyant l'arrivée de nouveaux iPad Pro de 11 et 13 pouces munis d'écrans OLED, équipés de la puce M3 et accompagnés d'un Magic Keyboard en métal, le tout pour l'année prochaine.

Alors, que signifie cette transition pour l'utilisateur ?

Comparons les deux technologies pour mieux comprendre les avantages et inconvénients du mini-LED et de l'OLED.

mini-LED

Les avantages :

Luminosité élevée : les écrans mini-LED offrent une luminosité exceptionnelle, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements très éclairés.

Contrôle du contraste : avec le rétroéclairage zonal, les écrans mini-LED peuvent offrir un meilleur contrôle du contraste que les écrans LCD traditionnels.

Durabilité : moins sujettes au burn-in que les OLED, les mini-LED sont souvent plus durables sur le long terme.

Les inconvénients :

Haloing : malgré le contrôle de contraste amélioré, le haloing (effet de halo autour des objets brillants sur fond sombre) peut être un problème récurrent.

Coût : généralement plus coûteux à produire que les OLED, cela peut se répercuter sur le prix de vente (qui est déjà assez élevé comme ça chez Apple !)

L'OLED

Les avantages :

Contraste profond : les pixels OLED émettent leur propre lumière, permettant des noirs absolus et donc un contraste supérieur.

Angle de vue large : les écrans OLED offrent des angles de vision larges sans perte de qualité.

Épaisseur : les écrans OLED peuvent être extrêmement fins, contribuant à un design plus moderne.

Les inconvénients :

Burn-in : avec le temps, les écrans OLED peuvent souffrir de burn-in, où des images statiques persistent à l'écran.

Coût : même si les prix ont diminué ces dernières années, les écrans OLED restent chers, en particulier pour les grandes tailles.

Aucune des deux technologies n'est considérée comme étant parfaite, toutefois, Apple semblerait estimer en interne qu'un iPad Pro de 12,9 pouces peut approcher la perfection grâce à l'OLED. On imagine qu'il y a aussi une question de coûts de production si Apple venait à abandonner le mini-LED comme l'annonce cette rumeur.



