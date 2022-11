Promo : le prix de l'iPad Pro M2 de 12,9 pouces est déjà en baisse (-12 %) !

Quelques jours après sa commercialisation, le tout dernier iPad Pro M2 est déjà en promotion. Oui, la tablette haut de gamme d'Apple qui a été présentée le 18 octobre dernier est déjà à prix réduit, l'occasion de se faire plaisir tout en limitant l'inflation qui a touché tous les produits du constructeur. Au lieu de 1 669 €, la version 12,9 pouces avec écran miniLED s'affiche à 1 469 € avec le support de la 5G, soit 12 % de réduction.

Les nouveautés de l'iPad Pro M2

L'iPad Pro M2 a été mis en vente le 26 octobre, en tant que mise à jour mineure de l'excellent iPad Pro M1 que l'on avait testé à sa sortie. Avec la nouvelle puce M2, le Wi-Fi 6E et la nouvelle fonction de survol de l'Apple Pencil, la tablette la plus chère de la société américaine possède toujours plus d'arguments pour dominer le marché.

Le nouvel iPad Pro s'offre notamment des performances en hausse de 15 % par rapport à l'iPad Pro M1, qui était déjà le meilleur de sa catégorie. La nouvelle puce M2 qui équipe d'ailleurs également les MacBook Air 2022 et MacBook Pro 13 pouces est à la fois plus efficace et plus économe.



Le processeur a permis d'apporter la détection des signaux électromagnétiques de la pointe de l'Apple Pencil sur l'iPad Pro 2022, ce qui permet d'avoir un nouveau contrôle sur l'interface utilisateur dans iPadOS, notamment grâce à une mise en avant intelligente des éléments sous le stylet.



Pour le reste, le design élégant, l'écran miniLED inégalé ou encore les accessoires comme le Magic Keyboard n'ont pas changé, et c'est tant mieux. En revanche, on aurait aimé avoir l'écran XDR sur le modèle 11 pouces, mais Apple en a décidé autrement.

Acheter l'iPad Pro M2

Avant de passer à l'achat, sachez que l'iPad Pro 11 pouces démarre normalement à 1 069 €, contre 899 € pour la version précédente (M1). Sa version la plus haut de gamme, l'iPad Pro M2 12,9 pouces commence à 1 469 €, contre 1 219 €.

