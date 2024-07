ESR vend des accessoires pour un iPad Air de 12,9 pouces

Avant l’annonce et le lancement d’un nouveau produit Apple, les accessoiristes sont tenus au courant (plusieurs mois à l’avance) des dimensions de celui-ci. Cela leur permet de concevoir leurs accessoires (coques, clavier, protection d’écran…) et de lancer la production à l’avance pour que tout soit prêt dès le jour du lancement. ESR, un accessoiriste populaire vient de sortir des coques pour iPad Air de 12,9 pouces sur Amazon ! Problème… cette taille d’écran n’existe pas encore sur la gamme iPad Air.

ESR vient-il de faire une grosse erreur ?

Les fabricants d’accessoires doivent souvent anticiper les nouveautés des grandes entreprises comme Apple. C’est exactement ce que fait ESR, un fabricant renommé d’accessoires pour produits Apple, qui vient de lancer une nouvelle gamme de protections destinés à un hypothétique iPad Air 6 de 12,9 pouces pour l’année 2024. Ces produits sont déjà disponibles sur Amazon, alors qu’Apple n’a pas encore réalisé l’annonce officielle de l’iPad Air 2024.



Jusqu’à présent, Apple n’a commercialisé l’iPad Air qu’avec un écran de 10,9 pouces. Cependant, les rumeurs et les produits lancés par ESR indiquent une évolution possible vers un modèle de 12,9 pouces. Les images promotionnelles des nouvelles protections d’ESR montrent une ouverture plus petite pour la caméra, adaptée à un dispositif à un seul objectif sans scanner LiDAR, contrairement aux modèles iPad Pro de taille similaire. Nous avions vu les coques sur le site d’ESR le mois dernier.

Les entreprises comme ESR reçoivent souvent des informations préliminaires sur les nouveaux produits d’Apple pour synchroniser leurs lancements d’accessoires. Actuellement, des rumeurs font état de deux nouveaux modèles d’iPad Air, identifiés par les codes J507 et J537, l’un d’entre eux présentant un grand écran de 12,9 pouces.



La prochaine génération de l’iPad Air devrait intégrer la puce M2, promettant des améliorations majeures en termes de performance. Ceci, combiné à un plus grand écran, pourrait attirer un public qui recherche la puissance de l’iPad Pro sans en supporter le coût élevé.



En 2023, Apple a vu ses expéditions d’iPad baisser chaque trimestre, l’introduction d’un iPad Air de 12,9 pouces pourrait donc aider à revitaliser les ventes pour cette année. Beaucoup de consommateurs attendent une version plus grande de l’iPad Air, une alternative moins onéreuse à l’iPad Pro, mais qui offre un grand écran et des performances robustes à un prix plus accessible. L’iPad Air est traditionnellement perçu comme offrant un excellent rapport qualité-prix, cette stratégie pourrait bien jouer en faveur d’Apple dans les années à venir.



Le lancement par ESR d’accessoires pour un modèle d’iPad Air pas encore annoncé par Apple est un indice fort que nous pourrions bientôt voir des changements intéressants dans la gamme iPad. Pour les consommateurs, cela signifie plus d’options et une technologie avancée accessible.

