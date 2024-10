Les premières coques pour iPad Pro M3 et iPad Air 6 chez ESR

Notre partenaire de longue date, ESR, nous a averti de la mise en ligne des premiers accessoires pour les futurs iPad 2024. Il s'agit des coques pour iPad Pro M3 et iPad Air 6, attendus tous les deux pour le début du mois d'avril. Les tablettes proposeront plusieurs nouveautés, surtout la gamme "Pro", mais tout cela n'a pas encore été officialisé. En attendant, l'accessoiriste ESR a déjà, semble-t-il, les informations précises pour produire des protections.

Un premier "vrai" aperçu des iPad 2024

Et si ESR était le premier à publier le vrai rendu des iPad Pro 2024 et iPad Air 2024 ? C'est plus que plausible, nos amis nous ayant déjà fourni plusieurs exclusivités par le passé comme l'iPhone 11 Pro en 2019.



Si les protections en question confirment l'arrivée imminente des nouvelles tablettes Apple, elles corroborent aussi l'évolution de la gamme "Air" qui sera en effet proposée en deux tailles : 10,9 et 13 pouces. Comme l'iPad Pro, l'iPad Air 6 offrir un choix aux clients, moyennant un supplément d'environ 100 euros d'après nos sources.



Pour le reste, les accessoires d'ESR ne nous apprennent rien de nouveau, que ce soit la coque iPad Air 6 ou la coque iPad Pro 2024. Les accessoires seront bientôt sur la boutique Amazon d'ESR.

Les nouveautés de l'iPad Air 6

Du côté de l'iPad Air 2024, il sera donc enfin disponible en deux tailles, comme la gamme "Pro". Les autres changements sont plus anecdotiques. Les rumeurs annoncent une puce M2 (logique) et une caméra frontale orientée en mode paysage. Le design ne changerait pas, il avait été complètement revue sur l'iPad Air 5.

Les nouveautés de l'iPad Pro M3

Concernant le nouvel iPad Pro 2024, vendu en 11 et 13 pouces, il sera doté d'une nouvelle puce M3 apparue sur les récents MacBook Pro et MacBook Air, d'un écran OLED (une première sur iPad), d'une option d'écran mat, d'un boîtier plus fin et au design revu (avec des bordures plus fines), d'une caméra frontale orientée en mode paysage, d'une bosse de caméra redessinée et peut-être d'une recharge sans fil MagSafe. Une grosse version, accompagnée par un Apple Pencil 3 et un Smart Keyboard en aluminium.



Rendez-vous début avril pour découvrir ses nouveautés.

