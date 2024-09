Le MacBook Air M3 est en vente à partir de 1 299 euros

Comme prévu, Apple lance officiellement ses nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces équipés de la puce M3, plus puissante et plus économe que sa devancière. Si les nouveautés sont modestes par rapport au MacBook Air M2, l'écart est important avec le modèle M1 (design, connectique, performances) et gigantesque avec les modèles sous Intel. Le prix de départ est de 1 299 euros pour la version 13 pouces avec 256 Go de stockage. La version toutes options de 15 pouces monte à 24 Go de RAM et 2 To de stockage pour un prix de 2 979 euros, soit quasiment 3 000 euros. Aïe !

Les nouveautés du MacBook Air M3

Le coeur du nouveau MacBook Air s'appelle donc "M3", une puce gravée en 3 nanomètres qui est plus puissante et plus efficiente que jamais, larguant un peu plus la concurrence. La firme de Cupertino parle d'une hausse de 60 % par rapport à la puce M1 et d'un ordinateur 13 fois plus rapide que le plus rapide des anciens MacBook Air sous Intel. Une claque que l'on a vérifié avec le benchmark. L'occasion de voir que l'écart est de 20 % avec la puce M2, ce qui reste toujours bon à prendre.



Outre les performances de calcul pour le divertissement, les jeux et le travail, Apple souligne que sa puce M3 est le meilleur ordinateur portable grand public pour l’intelligence artificielle grâce au Neural Engine et à de nombreuses fonctions logicielles sous macOS Sonoma. Apple prépare d'ailleurs l'avenir avec probablement un tas de nouveautés liées à l'IA dès la WWDC 24 pour macOS 15 et iOS 18.

macOS s’appuie sur ces incroyables performances en matière d’IA pour proposer des fonctionnalités intelligentes qui boostent la productivité et la créativité, en permettant aux utilisateurs d’exploiter pleinement l’appareil photo, la dictée en temps réel, la traduction, la prédiction textuelle, la compréhension visuelle ou encore les fonctionnalités d’accessibilité.

L'autre nouveauté est à trouver du côté du Wi-Fi. Avec la norme 6E, le téléchargement sans fil est jusqu’à 2 fois plus rapide que les modèles de génération précédente, une bonne nouvelle déjà vue sur les iPhone 15 Pro et MacBook Pro M3, notamment.



Dernier point intéressant, le MacBook Air M3 offre la prise en charge de deux écran externes, une première depuis l'avènement des puces Apple Silicon.



Le reste ne change pas avec un écran LCD Liquid Retina de qualité, une caméra FaceTime à l'avant, trois micros (légèrement améliorés avec une isolation vocale) et des haut-parleurs compatibles Audio spatial et Dolby Atmos. De même, on retrouve l'excellent clavier Magic Keyboard avec Touch ID pour taper vite et s'authentifier en un rien de temps.



Concernant les couleurs, Apple propose minuit (avec un revêtement anodisé réduisant les traces de doigts), lumière stellaire, gris sidéral et argent.

Acheter le MacBook Air M3

Pour acheter les nouveaux MacBook Air M3, il suffit de vous rendre sur l'Apple Store. Les prix démarrent à 1 299 € en 13 pouces (et de 1 199 € au tarif Éducation) et 1 599 € en 15 pouces (et de 1 449 € au tarif Éducation).

Acheter le nouveau MacBook Air M3 chez :

À noter que le MacBook Air 13 pouces avec M2, disponible en finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral, est désormais proposé au prix de 1 199 €. Intéressant.

