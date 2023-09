L'iPhone 15 en vente à partir du vendredi 22 septembre ?

Présenté le mardi 12 septembre, l'iPhone 15 devrait logiquement être en vente dès le vendredi 15 septembre. À moins qu'une nouvelle suggestion ne vienne faire comprendre autre chose et repousser la date de sortie au vendredi suivant.

10 jours d'attente ?

Nous y sommes presque ! Dans quelques jours, mardi 12 septembre pour être précis, Apple va présenter l'iPhone 15. Le Keynote le plus attendu de l'année va nous permettre de découvrir les nouveautés du modèle 2023. Sans oublier les autres produits surprises.



Le leaker @MajinBuOfficial, très actif ces dernières semaines, vient de nous partager une nouvelle information via son compte Twitter. À travers cette image, on découvre les dates des évènements d'après Keynote, durant lesquels Apple donne des détails supplémentaires sur les produits annoncés quelques jours auparavant.

Comme vous pouvez le constater, la dernière conférence est en date du jeudi 21 septembre 2023. De quoi en conclure, selon lui, que l'iPhone 15 ne sortira pas le vendredi 15 septembre, mais le vendredi 22 septembre. 10 jours après l'annonce officielle.



Un point de vue qui a du sens qu'il faut tout de même prendre avec un peu de recul, une rumeur reste une rumeur même si nous sommes plus sur une supposition dans ce cas précis. Qu'attendez-vous de l'iPhone 15 pour vous donner envie de l'acheter ?