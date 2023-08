Le keynote des iPhone 15 aura probablement lieu le 12 septembre

Mark Gurman, de Bloomberg, a affiné ses récentes déclarations concernant le prochain événement d'Apple. La présentation de l'iPhone 15 aura probablement lieu le mardi 12 septembre. Dans un tweet, le journaliste américain a déclaré que "les signes pointent de plus en plus vers le 12 septembre", ce qui correspondrait au calendrier des événements précédents concernant l'iPhone. Il ne se mouille pas trop.

Présentation le 12, précommandes le 15 et lancement le 22 septembre

Dans sa lettre d'information diffusée ce week-end, notre confrère avait suggéré le 12 ou le 13 septembre comme deux dates potentielles pour la conférence de rentrée, mais il semble maintenant que mardi tienne la corde.

Les événements d'Apple concernant l'iPhone à l'automne ont généralement lieu au cours des deux premières semaines de septembre, et se déroulent très souvent un mardi. Le lancement en septembre permet à Apple de pousser les ventes d'iPhone avant la fin du trimestre fiscal. De plus, par la suite, la gamme est bien établie au moment des fêtes de fin d'année.



Si les quatre iPhone 15 sont dévoilés le 12 septembre et qu'Apple s'en tient à son calendrier habituel, les précommandes auront lieu le vendredi 15 septembre et le lancement suivra le vendredi 22 septembre.



Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1 — Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023

Quelles nouveautés pour les iPhone 15

Nous nous attendons à ce qu'Apple présente quatre nouveaux modèles d'iPhone, à savoir l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. La Dynamic Island devrait être étendue à tous les modèles d'iPhone 15, et Apple adoptera l'USB-C pour la recharge au lieu du Lightning. La plupart des autres changements seront limités aux modèles Pro, qui devraient présenter des bordures plus fines, une puce A17 plus rapide, un bouton Action, une nouvelle technologie d'appareil photo avec un zoom périscopique (uniquement sur le 15 Pro Max aussi appelé iPhone 15 Ultra). Les appareils auront tous un design revu avec des bords légèrement arrondis, histoire de donner un coup de frais sur la gamme.



L'Apple Event d'automne devrait également être l'occasion de présenter l'Apple Watch Series 9 et une nouvelle Apple Watch Ultra 2. Peu après l'événement, nous assisterons au lancement d'iOS 17, d'iPadOS 17, de tvOS 17 et de watchOS 10 en version finale. Les rumeurs indiquent qu'Apple pourrait lancer des AirPods 4, des AirTags 2 ou encore de nouveaux Mac ou iPad. À suivre !