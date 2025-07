Le keynote de l'iPhone 17 prévu le 9 ou 10 septembre 2025

Apple devrait organiser son événement annuel dédié à l'iPhone 17 durant la semaine du 8 septembre 2025, les 9 ou 10 septembre étant les dates les plus probables. Outre les nouveaux iPhone 17, les clients peuvent s'attendre à de nouvelles Apple Watch et à des AirPods Pro 3.

La date de présentation de l'iPhone 17

Dans sa dernière newsletter "Power On", Mark Gurman de Bloomberg a rappelé qu'Apple programme généralement ses lancements d'iPhone la semaine suivant le Labor Day (fête du travail américaine), qui, en 2025, tombe le 1er septembre. Cela situe la fenêtre de l'événement entre le 8 et le 12 septembre. Apple évite traditionnellement les vendredis pour les annonces majeures, ce qui exclut le 12 septembre, et s'est abstenu de programmer des événements le 11 septembre ces dernières années, en raison de l'attaque de 2001.

Cela laisse le 8 septembre (lundi), le 9 septembre (mardi) ou le 10 septembre (mercredi) comme dates les plus probables, Gurman privilégiant le mardi ou le mercredi.



Les données historiques confirment cette tendance : au cours de la dernière décennie, Apple a organisé cinq événements iPhone le mardi et trois le mercredi, avec un seul le lundi (en 2024), ce qui en fait un choix moins probable. La plupart des événements d'automne pour l'iPhone se tiennent durant la deuxième semaine de septembre, sauf en 2020, lorsque des retards liés à la pandémie ont repoussé l'événement à octobre.



L'événement de 2025 devrait présenter l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max, l'Apple Watch SE 3, l'Apple Watch Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3. Sans oublier de nouveaux AirPods Pro 3 avec capteurs de santé. Apple envoie généralement les invitations à la presse environ une semaine à l'avance.

Et iOS 26 ?

Quant à la sortie d'iOS 26 en version finale, nous avions déjà dit que la date la plus probable était celle du 15 septembre.