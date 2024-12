AirPods Pro 3 : la prochaine génération sera bourrée de capteurs santé

Les AirPods s'apprêtent à franchir une nouvelle étape majeure dans leur évolution. Après avoir introduit des fonctionnalités liées à la santé auditive cette année, la firme de Cupertino semble vouloir transformer ses écouteurs sans fil en véritables dispositifs de santé connectée, à l'image de ce qu'elle a fait avec l'Apple Watch au cours de la dernière décennie.

De nouvelles fonctionnalités santé en préparation

Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille actuellement sur plusieurs fonctionnalités de santé pour ses futurs AirPods. La priorité est donnée au développement d'un capteur de fréquence cardiaque fiable. Bien que les tests internes montrent que l'Apple Watch reste plus précise dans ce domaine, les résultats obtenus avec les AirPods sont encourageants. Cette nouvelle fonction pourrait faire son apparition dès les AirPods Pro 3, actuellement en début de développement.



D'autres innovations sont également à l'étude, notamment un capteur de température corporelle et diverses mesures physiologiques non précisées. Ces ajouts permettraient d'offrir une alternative ou un complément à l'Apple Watch pour les utilisateurs souhaitant suivre leurs données de santé sans porter de montre connectée. On peut toutefois s'interroger sur la pertinence des données issues d'un appareil qu'on ne porte pas tout le temps — contrairement à une Watch — et qui seraient, en plus, moins précises que les solutions existantes.

Des caméras intégrées pour l'intelligence artificielle

Dans un autre registre, Apple relance un projet autrefois abandonné : l'intégration de caméras miniatures dans les AirPods. Cette initiative, désormais considérée comme prioritaire par les équipes de développement matériel et d'IA d'Apple, s'inscrit dans la stratégie plus large de l'entreprise autour de sa plateforme Apple Intelligence.



Cette technologie ne devrait toutefois pas voir le jour avant quelques années, si le projet n'est pas à nouveau mis en suspens. Les détails sur l'utilisation précise de ces caméras restent flous, mais elles pourraient servir à améliorer l'audio spatial grâce à une meilleure analyse de l'environnement de l'utilisateur via des capteurs infrarouges.



Parallèlement, les Powerbeats Pro 2, prévus pour 2025, intégreront également un suivi de la fréquence cardiaque pendant l'exercice. Ces écouteurs pourront se connecter aux équipements de fitness comme les tapis de course, et les données seront visibles dans l'application Santé de l'iPhone.



Cette évolution des AirPods vers un dispositif de santé plus complet marque un tournant stratégique pour Apple, qui continue d'enrichir son écosystème de produits connectés dédiés au bien-être et à la santé. Avez-vous hâte de suivre votre fréquence cardiaque avec vos écouteurs ?