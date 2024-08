Apple négocie le prix de l’écran OLED pour l’iPhone SE de prochaine génération

À chaque nouvelle génération d’iPhone, Apple entre en négociation avec ses fournisseurs pour obtenir les composants au plus bas prix possible ! L’objectif n’est pas de faire baisser le tarif final facturé au consommateur, mais plutôt de générer une grosse marge de bénéfice. Alors que toutes les rumeurs annoncent un nouvel iPhone SE qui sortira l’année prochaine, on apprend aujourd’hui qu’Apple négocie le prix de l’écran OLED en coulisse.

Apple veut la qualité au plus bas prix

Apple est actuellement en discussion avec ses partenaires pour intégrer des écrans OLED dans le prochain iPhone SE de quatrième génération. Selon un rapport récent de The Elec, des fournisseurs clés tels que Samsung Display, BOE et Tianma ont soumis leurs offres tarifaires pour fournir Apple en écran OLED. Les offres des fournisseurs varient considérablement, avec Samsung Display en tête à 30 $ par unité, suivi de BOE à 35 $ et Tianma fermant la marche à 40 $. Toutefois, Apple cherche à négocier ces prix encore à la baisse, visant un coût plus attractif de 20 $ par écran. Les négociations sont toujours en cours, reflétant la détermination d’Apple à réduire les coûts tout en modernisant sa technologie d’affichage.



Cette transition vers l’OLED pour l’iPhone SE est perçue comme une nécessité pour Apple. Avec la concurrence qui s’intensifie dans le segment milieu de gamme, où la plupart des smartphones sont désormais équipés d’écrans OLED, Apple doit s’adapter pour rester compétitif. Les écrans OLED offrent des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et une meilleure efficacité énergétique que les écrans LCD, ce qui pourrait considérablement améliorer l’attrait de l’iPhone SE auprès des consommateurs.

Les propositions tarifaires des fournisseurs pour l’iPhone SE sont inférieures à celles des écrans OLED utilisés dans l’iPhone 15, principalement parce qu’elles s’appuient sur des composants déjà en circulation dans les modèles iPhone 13 et 14. Cette stratégie permet à Apple d’économiser sur les coûts de recherche et développement, rendant le processus de production largement plus rentable.



Ming-Chi Kuo, un analyste qu’on ne présente plus dans l’actualité Apple, a révélé que le futur iPhone SE serait doté d’un écran OLED de 6,1 pouces. Il partagerait également le design et la batterie avec l’iPhone 14 standard, ce qui laisse présager une amélioration de la performance et de l’esthétique par rapport aux modèles précédents.