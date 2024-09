L'App Store ne demande plus de capture "iPhone SE", bientôt la 4ème génération

Si vous vous demandiez quand le nouvel iPhone SE 4 sera lancé, Apple vient peut-être de lâcher un précieux indice. Pour faire court, le lancement de la quatrième génération pourrait se faire bientôt, voire très bientôt.

Un changement annonciateur

Comme l'ont remarqué plusieurs développeurs, depuis cette semaine, il n'est plus besoin de télécharger des captures d'écran tirées d'un iPhone SE avec bouton d'accueil. Lors de la soumission d'une application à l'App Store d'Apple, les développeurs doivent suivre des directives spécifiques pour que leur application soit approuvée, que l'on trouve sur une page dédiée.



Parmi les nombreuses obligations, il y a les captures d'écran illustrant l'application pour tous les supports cibles. Et, surprise, celles pour l'iPhone de 4,7 pouces avec bouton d'accueil ne sont plus requises. Mieux, l'onglet a disparu. Nous l'avons constaté sur plusieurs comptes, dont le nôtre.

Cela nous fait indubitablement penser que le rafraîchissement du modèle bas de gamme d'Apple pourrait arriver dans les prochaines semaines. Les rumeurs, qui circulent depuis près de deux ans, évoquent un iPhone SE 4 qui abandonnerait enfin le bouton Home au profit d'un écran OLED de 6,1 pouces à 60 Hz, similaire à celui de l'iPhone 14 avec Face ID dans une encoche. De quoi uniformiser la gamme avec des téléphones tous équipés des mêmes technologies et d'une diagonale classique de 6,1 pouces, comme l'iPhone 16 standard par exemple.

Outre l'écran, on s'attend à un port USB-C en remplacement du port Lightning, qui doit être supprimé au plus tard le 28 décembre prochain pour pouvoir être vendu dans l'Union européenne.



Côté photo, l'appareil resterait à un seul objectif, mais largement amélioré. Certains parlent d'un capteur de 48 mégapixels, rien n'a été véritablement confirmé sur ce point.

Enfin, il se dit que le bouton Action, introduit sur l'iPhone 15 Pro et présent sur tous les modèles d'iPhone 16, serait également intégré à l'iPhone SE 4. Quant au tout dernier bouton Caméra, cela nous paraît peu probable.