Le chargeur universel USB-C sera obligatoire dès le 28 décembre 2024

Apple a pris de l'avance avec son iPhone 15, toute la gamme 2023 étant désormais équipé d'un port USB-C, délaissant enfin la connectique Lightning. Si l'Europe a poussé vers l'adoption d'un port unique depuis des années, l'accord n'a été trouvé qu'en 2022. Son application entrera en vigueur dans un an tout pile, soit le 28 décembre 2024.

L'USB-C règnera dans un an

Dans douze mois, tous les smartphones et appareils électroniques associés vendus dans l'Union européenne devront adopter un port de recharge unique de type USB-C, conformément à la nouvelle réglementation. Cette décision, initiée en 2009 mais mise en oeuvre quinze ans plus tard en raison de l'inertie administrative et du lobbying des fabricants, vient de faire l'objet d'une publication dans le Journal officiel, comme l'indique la Direction générale des entreprises (DGE) française.

Cette réglementation, qui entrera en vigueur le 28 décembre 2024, vise à uniformiser les chargeurs pour tous les modèles et marques de téléphone, un changement déjà anticipé par certains la plupart des fabricants du côté d'Android, mais aussi désormais par Apple. L'iPhone 15 est déjà équipé de cette prise USB-C. Les autres appareils, iPad, Apple Watch, Mac et autre télécommande d'Apple TV sont aussi compatibles. Il reste toutefois quelques produits comme les accessoires Mac ou certains AirPods qui n'ont pas encore troqué leur prise Lightning.



L'objectif de cette réglementation est de réduire les déchets électroniques et de faciliter la vie des consommateurs. La Commission européenne estime que 38 % des consommateurs ont déjà rencontré des problèmes de recharge en raison de l'incompatibilité des chargeurs. De plus, cette mesure pourrait permettre aux consommateurs européens d'économiser 250 millions d'euros par an en évitant l'achat de chargeurs superflus.



Pour les ordinateurs, l'adoption du chargeur universel prendra un peu plus de temps, avec une obligation fixée au 26 avril 2026. Apple est déjà prête, avec à la fois sa prise MagSafe 3 et ses ports USB-C qui autorisent la charge.