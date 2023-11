Comparatif technique entre MacBook Pro M1 / M2 / M3 avec puces Pro et Max

Apple a surpris tout le monde (sauf les rumeurs) avec une nouvelle version de la gamme MacBook Pro avec un ensemble complet de puces M3, M3 Pro et M3 Max. Exit le modèle 13 pouces, place seulement aux 14 et 16 pouces, dix mois à peine après le lancement des modèles avec puces M2 Pro et M2 Max. Mais alors, qu'apportent exactement les dernières machines et cela vaut-il la peine de les mettre à niveau par rapport aux générations précédentes ?

Les prix des nouveaux MacBook Pro fin 2023

Le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M3 est proposé à partir de 1 999 € et remplace le modèle M2 13 pouces en tant que machine d'entrée de gamme de la gamme d'ordinateurs portables professionnels d'Apple, autrefois vendu 1599 €. Équipé des puces M3 Pro et M3 Max, plus haut de gamme, le MacBook Pro 14 pouces est proposé à partir de 2 229 euros et le modèle 16 pouces à partir de 2 999 euros.

Apple MBP M1 Pro / M2 Pro / M3 Pro

Avec le lancement des derniers modèles, les MacBook Pro de la génération précédente ont été abandonnés et ne sont plus disponibles sur le site principal d'Apple. Pourtant, les ordinateurs portables d'avant ont été lancés en janvier 2023 avec la puce M2 et fin 2021 avec la puce M1 Pro / Max. Il est possible d'acheter un modèle 2021 ou début 2023 d'occasion, ou même parfois neuf chez les revendeurs avec une belle réduction.



Les personnes qui achètent un MacBook Pro pour la première fois ou qui veulent renouveler un appareil très ancien peuvent se poser la question de l'utilité d'avoir le dernier cri au prix fort.



Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée de chaque nouvelle fonctionnalité, modification et amélioration apportées par Apple.

Comparatif technique des MacBook Pro 14 / 16 pouces

MacBook Pro

(14 - 16 pouces, 2021) MacBook Pro

(14 - 16 pouces, début 2023) MacBook Pro

(14 - 16 pouces, fin 2023) - Puce M1 Pro

- Puce M1 Max - Puce M2 Pro

- Puce M2 Max - Puce M3 (14 pouces seulement)

- Puce M3 Pro

- Puce M3 Max - CPU jusqu'à 10 cœurs avec 8 cœurs de performance et 2 cœurs d'efficacité (M1 Pro)

- Processeur à 10 cœurs avec 8 cœurs de performance et 2 cœurs d'efficacité (M1 Max) - CPU jusqu'à 12 cœurs avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité (M2 Pro)

- CPU 12 cœurs avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité (M2 Max) - CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité (M3)

- CPU jusqu'à 12 cœurs avec 6 cœurs de performance et 6 cœurs d'efficacité (M3 Pro)

- CPU jusqu'à 16 cœurs avec 12 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité (M3 Max) - Jusqu'à 16 cœurs GPU (M1 Pro)

- Jusqu'à 32 cœurs GPU avec (M1 Max) - Jusqu'à 19 cœurs GPU (M2 Pro)

- Jusqu'à 38 cœurs GPU (M2 Max) - 10 cœurs GPU de base (M3)

- Jusqu'à 18 cœurs GPU (M3 Pro)

- Jusqu'à 40 cœurs GPU (M3 Max) - Décodage AV1 - Bande passante mémoire de 200 Go/s (M1 Pro)

- Bande passante mémoire de 400 Go/s (M1 Max) - Bande passante mémoire de 200 Go/s (M2 Pro)

- Bande passante mémoire de 400 Go/s (M2 Max) - Bande passante mémoire de 100 Go/s (M3)

- Bande passante mémoire de 150 Go/s (M3 Pro)

- 300 Go/s ou 400 Go/s de bande passante mémoire (M3 Max) - Mémoire unifiée de 16 Go ou 32 Go (M1 Pro)

- Mémoire unifiée de 32 Go ou 64 Go (M1 Max) - Mémoire unifiée de 16 Go ou 32 Go (M2 Pro)

- Mémoire unifiée de 32 Go, 64 Go ou 96 Go (M2 Max) - Mémoire unifiée de 8 Go, 16 Go ou 24 Go (M3)

- Mémoire unifiée de 18 Go ou 36 Go (M3 Pro)

- Mémoire unifiée de 36 Go, 48 Go, 64 Go, 96 Go, 128 Go (M3 Max) - Prise en charge de jusqu'à deux écrans externes (M1 Pro)

- Prise en charge de jusqu'à quatre écrans externes (M1 Max) - Prise en charge de jusqu'à deux écrans externes (M2 Pro)

- Prise en charge de jusqu'à quatre écrans externes (M2 Max) - Prise en charge d'un écran externe (M3)

- Prise en charge de jusqu'à deux écrans externes (M3 Pro)

- Prise en charge de jusqu'à quatre écrans externes (M3 Max) - Luminosité SDR de 500 nits max - Luminosité SDR de 500 nits max - Luminosité SDR de 600 nits max - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.0 - Bluetooth 5.3 - Bluetooth 5.3 - Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) - Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) - Deux ports Thunderbolt / USB 4 (USB-C) (M3)

- Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) (M3 Pro ou M3 Max) - Port HDMI 2.0 - Port HDMI 2.1 (idéal gaming) - Port HDMI 2.1 (idéal gaming) - 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To de stockage - 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To de stockage - 512 Go, 1 To ou 2 To de stockage (M3)

- 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To de stockage (M3 Pro ou M3 Max) - Autonomie de la batterie de 17 heures (14 pouces)

- Autonomie de la batterie de 21 heures (16 pouces) - Autonomie de la batterie de 18 heures (14 pouces)

- Autonomie de la batterie de 22 heures (16 pouces) - Autonomie de la batterie de 22 heures (M3 en 14 pouces)

- Autonomie de la batterie de 18 heures (M3 Pro ou M3 Max en 14 pouces)

- Autonomie de la batterie de 22 heures (16 pouces) - Disponible en gris sidéral et argent - Disponible en gris sidéral et argent - Disponible en gris sidéral et argent (M3)

- Disponible en noir sidéral et argent (M3 Pro et M3 Max)

Conclusion

Les MacBook Pro de la fin de l'année 2023 sont des améliorations relativement mineures par rapport à leurs prédécesseurs directs qui se concentrent principalement sur l'amélioration des performances portées par la puce M3 (cf plus bas). Outre leurs puces, les premiers MacBook Pro 2023 ont introduit la prise en charge du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et du HDMI 2.1, et ont ajouté une heure d'autonomie supplémentaire. Le MacBook Pro de la fin de l'année 2023 a ajouté 100 nits de luminosité pour les contenus SDR (non HDR), le décodage AV1 et une option de couleur noir sidéral. Dans l'ensemble, il s'agit d'une petite mise à niveau pour les utilisateurs actuels du MacBook Pro, même pour les modèles 2021.



Le choix du modèle de MacBook Pro 14 ou 16 pouces dépend en fin de compte du niveau de performance souhaité. Par exemple, les puces M3 sont dotées d'un GPU redessiné avec accélération matérielle du ray-tracing et le Dynamic Caching, ce qui peut constituer une mise à niveau intéressante pour les joueurs, mais qui est loin d'être indispensable pour la grande majorité des clients. Les utilisateurs de M1 ou M2 Pro qui envisagent de passer à une machine M3 Pro doivent également savoir que cette dernière dispose d'une bande passante mémoire réduite et d'un cœur de GPU en moins.



Même si vous faites de l'édition vidéo ou audio, un MBP 2021 avec puce M1 Pro ou Max est largement suffisant. En fait, il faut surtout voir la RAM. À partir de 32 Go, vous êtes tranquille un bon moment.



Même pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas vers une machine Apple Silicon, les MacBook Pro M1 ou M2 sont une très bonne manière de sauter le pas à moindre frais. D'ailleurs, un MacBook Air M2 de 15 pouces en promo à 1449 € actuellement est une véritable affaire, possédant pratiquement la même connectivité que les Pro (souvent un cran en-dessous : WiFi 6, BT 5.0, HDMI 2.0, etc).



Notre préféré reste tout de même le MacBook Pro 14 pouces, compact et polyvalent, il offre un écran miniLED, une caméra HD, six haut-parleurs, un port HDMI 2.1, le MagSafe 3 et plus encore à prix presque raisonnable. Avec n'importe quelle puce.

