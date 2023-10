Apple annonce les puces M3, M3 Pro et M3 Max

Lors de son événement Scary Fast, Apple a dévoilé trois nouvelles puces à destination de ses Mac. Présenté comme une nouvelle famille de puces, Apple s'engage à des performances encore plus importantes, une gestion de l'énergie toujours plus efficace et des graphismes toujours plus saisissants. Beaucoup de promesses qui vont émerveiller les utilisateurs de Mac !

Des puces M3 qui vont répondre présentes aux tâches les plus exigeantes

Apple vient de révéler sa dernière innovation en matière de puces avec la présentation des processeurs M3, M3 Pro et M3 Max. Cette annonce marque une avancée dans la stratégie de l'entreprise, car c'est la première fois qu'Apple dévoile trois nouvelles puces en même temps. La série M se distingue par sa fabrication en technologie de 3 nanomètres (3 nm), une caractéristique partagée avec la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro. Le nouveau processus de fabrication de 3 nm de TSMC est au cœur de cette avancée, promettant une efficacité énergétique remarquable et des performances graphiques améliorées.



Ces puces exploitent une nouvelle technique de mise en cache dynamique pour le GPU, enrichissant l'expérience graphique avec l'amélioration du ray tracing accéléré par le matériel. Ces améliorations garantissent de réduire la consommation d'énergie de moitié par rapport aux performances et graphiques du M1, ce qui est une aubaine pour les MacBook Air et Pro. De plus, le moteur neuronal sur ces puces est 16 % plus rapide que celui du M2, ce qui rend ces processeurs encore plus attrayants pour une gamme variée d'applications.

Apple a présenté en détail les spécificités de chaque puce.

Puce M3

Mémoire unifiée : Jusqu'à 24 Go.

: Jusqu'à 24 Go. Transistors : 25 milliards.

: 25 milliards. CPU : 8 cœurs (4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité) avec des performances jusqu'à 35 % plus rapides que M1 et 20 % plus rapides que M2.

: 8 cœurs (4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité) avec des performances jusqu'à 35 % plus rapides que M1 et 20 % plus rapides que M2. GPU : 10 cœurs avec des performances jusqu'à 65 % plus rapides que M1 et 20 % plus rapides que M2, grâce à une architecture de nouvelle génération, une mise en cache dynamique, l'ombrage en maille et le ray tracing.

Puce M3 Pro

Mémoire unifiée : Jusqu'à 36 Go.

: Jusqu'à 36 Go. Transistors : 37 milliards.

: 37 milliards. CPU : 12 cœurs (6 cœurs de performance et 6 cœurs d'efficacité) avec des performances jusqu'à 20 % plus rapides que M1 Pro.

: 12 cœurs (6 cœurs de performance et 6 cœurs d'efficacité) avec des performances jusqu'à 20 % plus rapides que M1 Pro. GPU : 18 cœurs avec des performances jusqu'à 40 % plus rapides que M1 Pro et 10 % plus rapides que M2 Pro, grâce à une architecture de nouvelle génération, une mise en cache dynamique, l'ombrage en maille et le ray tracing.

Puce M3 Max

Mémoire unifiée : Jusqu'à 128 Go.

: Jusqu'à 128 Go. Transistors : 92 milliards.

: 92 milliards. CPU : 16 cœurs (12 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité) avec des performances jusqu'à 80 % plus rapides que M1 Max et 50 % plus rapides que M2 Max.

: 16 cœurs (12 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité) avec des performances jusqu'à 80 % plus rapides que M1 Max et 50 % plus rapides que M2 Max. GPU : 40 cœurs avec des performances jusqu'à 50 % plus rapides que M1 Max et 20 % plus rapides que M2 Max, grâce à une architecture de nouvelle génération, une mise en cache dynamique, l'ombrage en maille et le ray tracing.

Les nouvelles puces M3, M3 Pro et M3 Max sont prêtes à alimenter la dernière série d'appareils d'Apple, y compris les nouveaux MacBook Pro, apportant une amélioration majeure des performances par rapport aux puces M1, tout en conservant une efficacité énergétique remarquable.