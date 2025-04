Rapidus : le challenger japonais qui veut fournir les puces IA d'Apple

Rapidus, un fabricant japonais de semi-conducteurs, s'apprête à entrer dans la cour des grands. L'entreprise est actuellement en négociations avec des géants technologiques comme Apple et Google pour produire en masse des puces avancées d'ici 2027. Cette initiative pourrait transformer le paysage mondial des semi-conducteurs, actuellement largement dominé par TSMC, et offrir de nouvelles options pour les infrastructures d'intelligence artificielle d'Apple.

Un nouveau joueur ambitieux dans l'industrie des puces

Fondée en 2022 avec le soutien substantiel du gouvernement japonais et des investissements de grandes entreprises comme Sony, Toyota et SoftBank, Rapidus représente la réponse du Japon aux géants mondiaux des semi-conducteurs. Son PDG, Atsuyoshi Koike, a confirmé que l'entreprise est en pourparlers avec 40 à 50 clients potentiels, incluant les géants technologiques américains et des startups spécialisées dans la conception de puces pour l'intelligence artificielle, dont Apple.

Une ligne de production prototype a démarré partiellement mardi dernier dans une usine à Hokkaido et devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin du mois. Koike a déclaré que Rapidus pourra présenter les données des puces fabriquées "aux clients d'ici mi-juillet au plus tard".

Un défi technologique de taille face à TSMC

Rapidus vise à produire en masse des puces de 2 nanomètres d'ici 2027, grâce à la technologie de fabrication concédée par IBM. Bien que TSMC prévoie de produire en masse des puces de 2 nm dès cette année, donnant au fabricant taïwanais une avance de deux ans, Koike reste confiant dans la capacité de Rapidus à rattraper ce retard. Il affirme :

Nous pouvons réduire de deux à trois fois le temps entre la commande et la fabrication des puces. Notre vitesse d'amélioration des prototypes est rapide, et nos rendements s'amélioreront de plus en plus.

Pour Apple, cette collaboration potentielle pourrait être stratégique. Alors que l'entreprise développe ses services d'intelligence artificielle comme Apple Intelligence, la diversification de ses fournisseurs de puces avancées pourrait renforcer sa chaîne d'approvisionnement face aux tensions géopolitiques croissantes entre la Chine et Taïwan.

Le gouvernement japonais investit environ 1,37 milliard de dollars (200 milliards de yens) pour accélérer la production et respecter le calendrier de 2027. Si Rapidus réussit son pari, cela pourrait non seulement redonner au Japon une place de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs, mais aussi offrir aux géants technologiques comme Apple une alternative précieuse à TSMC pour leurs futures infrastructures d'IA.



