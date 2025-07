Apple veut mettre à jour les Mac dans leur boîte

Apple a innové avec un système appelé Presto, qui, depuis avril 2024, met à jour les iPhone encore scellés dans leur boîte vers la dernière version d’iOS, garantissant que les clients reçoivent des appareils prêts à l’emploi dès l’ouverture, peu importe depuis combien de temps ils sont en stock. Maintenant, Apple étend ce concept aux Macs, selon nos amis de 9to5Mac.

Presto pour les Mac

Avec la sortie de macOS Tahoe 26 bêta 3, Apple développe un système similaire de mise à jour pour les appareils scellés sur les Macs, inspiré de Presto. Cela pourrait permettre à Apple d’expédier le matériel en premier et de mettre à jour le logiciel sans fil juste avant que les appareils n’arrivent en rayon. Un tel système rationaliserait les lancements, en particulier lorsque les calendriers de développement logiciel et matériel sont serrés, garantissant que les Macs soient livrés avec la dernière version de macOS.

Cette approche pourrait éviter des problèmes comme ceux rencontrés avec l’iPhone 15, qui a été livré avec iOS 17.0 mais nécessitait une mise à jour immédiate vers iOS 17.0.1 pour corriger des problèmes d’activation et de transfert de données. À l’avenir, cette technologie pourrait même permettre aux Macs d’être pré-associés au compte Apple de l’utilisateur dès la sortie de la boîte, bien que cela semble ambitieux pour le moment.

Comment fonctionne Presto ?

Pour les téléphones d'Apple, Presto utilise un dispositif contrôlé par un Mac mini, comparé à un « grille-pain à deux emplacements », capable de mettre à jour jusqu’à six iPhones à la fois. Il allume les appareils, installe les mises à jour iOS et les éteint, tout cela sans ouvrir l’emballage.



Mais adapter Presto aux Macs présente quelques obstacles. Les iPhones utilisent la technologie NFC pour initier les mises à jour, mais les Macs actuels n’ont pas de puce NFC, contrairement à certains modèles plus anciens. Apple pourrait réintroduire le NFC à cette fin ou utiliser la technologie Bluetooth existante, similaire à la fonctionnalité « Localiser » de l’iPhone qui fonctionne même lorsque l’appareil est éteint.



Bien qu’il ne soit pas encore certain si ce système deviendra une norme dans le processus de vente au détail d’Apple, les bases sont posées dans macOS 26, ce qui est une bonne indication. En attendant, découvrez les nouveautés de macOS 26.