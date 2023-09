Mettez à jour vers iOS 17.0.2 votre iPhone 15 avant de transférer les données

Tutoriels et Astuces

Après avoir restauré l'iPhone 15 et l'avoir mis à jour vers iOS 17.0.2, le processus de restauration de l'iPhone 15 se poursuit. Décidément, plusieurs petits couacs.

Si vous avez déjà tenté de transférer des données depuis un autre iPhone avant la mise à jour vers iOS 17.0.2, et que votre iPhone 15 est maintenant bloqué sur le logo Apple , Apple a partagé un nouveau document d'assistance contenant les étapes à suivre pour restaurer l'iPhone en passant par le mode DFU :

iOS 17.0.2 n'est disponible que pour les nouveaux iPhone 15 , Apple ayant sorti hier soir iOS 17.0.1 pour les autres modèles. L'entreprise américaine explique que la mise à jour corrige un problème susceptible d'empêcher le transfert de données directement à partir d'un autre iPhone au cours du processus de configuration de l'appareil ; il est donc très important de l'installer. La mise à jour devrait apparaître pendant la procédure de configuration. Dans le cas contraire, elle peut être installée via l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle si vous avez décidé de configurer l'appareil comme neuf et de transférer les données ultérieurement.

Si vous avez la chance de déballer un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max en ce vendredi de lancement de la nouvelle gamme d'Apple, veillez à mettre à jour l'appareil vers iOS 17.0.2 avant de transférer des données vers l'appareil depuis un autre iPhone, faute de quoi vous risquez de rencontrer de sérieux problèmes.

