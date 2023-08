L'iPhone 15 repéré dans la base de données réglementaire de l'Inde

Ce qui est encore plus curieux, c'est la récente annonce de Bloomberg affirmant que l'iPhone 15 est actuellement en production en Inde. C'est un fait majeur puisque c'est la première fois qu'un iPhone est produit hors de Chine avant son annonce officielle. Les chances sont donc grandes que le modèle A3094 enregistré en Inde corresponde à l'iPhone à présent en production. Historiquement, lorsque des appareils Apple apparaissent dans de telles bases de données, cela indique généralement que leur lancement est imminent. La rumeur précisant que les nouveaux iPhone pourraient être présentés le 12 septembre semble être crédible avec cette nouvelle information.

L'an dernier, avant même que le public ne puisse poser les yeux sur la série iPhone 14, des fuites de la base de données réglementaire avaient révélé l'existence du modèle A2882. Ce dernier s'était avéré être une variante de l'iPhone 14 destinée à certains marchés internationaux. Aujourd'hui, c'est le site MySmartPrice qui fait parler de lui en identifiant un nouveau dispositif Apple sous le numéro A3094 dans la même base de données. C'est intrigant, car les numéros des modèles de l'iPhone 14 varient entre A2649 et A2882. À l'heure actuelle, aucun appareil Apple connu ne porte le numéro A3094, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles il pourrait bien s'agir du prochain iPhone 15.

Avant la commercialisation de nouveaux produits, Apple doit enregistrer plusieurs numéros de modèles dans chaque base de données réglementaire des pays où seront lancés les produits. Visiblement, l'enregistrement de l'iPhone 15 a commencé par l'Inde, car un site spécialisé Apple a remarqué l'apparition de l'iPhone dans la base de données du Bureau of Indian Standards (BIS).

