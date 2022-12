Deux nouveaux Mac 2023 repérés dans la base de données de Steam

Deux modèles Mac inédits ont été repérés dans l'enquête de novembre 2022 réalisé par Steam, qui recueille des informations anonymes auprès d'utilisateurs consentants sur des détails spécifiques de leurs ordinateurs, notamment le modèle de l'ordinateur, le type de CPU, la mémoire, etc. Parmi la foule d’appareils connectés au service, deux ordinateurs Apple inconnus sont apparus.

Mac14,6 et Mac15,4

Dans l'enquête de novembre 2022 de Valve, deux Macs inédits portant les identifiants "Mac14,6" et "Mac15,4" ont été repérés en fin de liste, aux côtés d'identifiants de modèles connus correspondant au Mac Studio, au MacBook Pro 13 pouces M2, au MacBook Air M2 et à d'autres modèles.

Le "Mac14,6" et le "Mac15,4" sont tous deux répertoriés avec une utilisation de 0% sur la plateforme Steam, mais leur emplacement sur la liste suggère qu'Apple pourrait tester les nouveaux Macs avec les prochaines puces en M2 Pro et M2 Max sur la plateforme de jeu Steam.



Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que nous voyons une référence à un Mac non annoncé avec l'identifiant technique "Mac14,6". Ce même identifiant a été repéré à deux reprises dans l’outil de benchmark Geekbench avec la puce M2 Max, qui est susceptible de se retrouver dans les prochains MacBook Pro 2023 de 14 et 16 pouces. Apple devait annoncer les modèles MacBook Pro mis à jour au cours de l'automne de cette année, mais a ensuite repoussé leur sortie à 2023.



Les prochains Mac devraient être équipés de puces M2 Pro et M2 Max offrant des performances améliorées et des options de configurations de mémoire vive plus élevées. Apple a annoncé la puce M2 en juin, marquant le début de la deuxième génération de silicium maison, qui a d'abord été utilisée pour le MacBook Air M2 actuellement en promotion et le MacBook Pro 13 pouces.