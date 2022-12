Nouveau benchmark d'une puce M2 Max attendue sur les MacBook Pro 2023

La semaine dernière, un premier test de référence de la puce M2 Max d'Apple a été partagé sur le site Geekbench, et il a révélé de discrètes améliorations des performances par rapport à la puce M1 Max actuelle. Maintenant, un second benchmark supposé de la puce M2 Max est apparu sur le web, mais celui-ci montre de meilleurs résultats.

La puce M2 Max finalement plus puissante que prévue

Ce nouveau test provient, comme la semaine dernière, d'une machine identifiée comme "Mac14.6". Il s'agit d'un modèle de Mac inconnu jusqu'à présent. Le processeur en question est "Apple M2 Max" doté de 12 cœurs, mais celui-ci affiche une fréquence de 3,68 GHz au lieu de 3,54 GHz. La machine utilisée pour les tests dispose également de 96 Go de RAM.



Les résultats, également réalisés avec Geekbench 5, montrent un score monocœur de 2027 et un score multicœur de 14888. En comparaison, le précédent test de la M2 Max a obtenu un score de 1853 sur un seul cœur et 13855 sur plusieurs cœurs. La puce M1 Max qui équipe le Mac Studio d'entrée de gamme possède 10 cœurs à 3,2 GHz et obtient un score de 1746 en mono-cœur et 12154 en multi-cœur.



Si l'on compare les derniers tests de référence de la puce M2 Max à ceux de la M1 Max, on constate une amélioration de 22 % des performances en multi-cœur, alors que les résultats précédents indiquaient que la nouvelle puce serait 14 % plus rapide. Toutefois, il est difficile de vérifier la véracité de ces informations.



Il convient de noter que la puce M2 qui équipe le MacBook Air 2022 et le dernier iPad Pro n'est que 11% plus rapide que la M1, il ne sera donc pas surprenant que M2 Max ne soit pas une mise à niveau majeure par rapport à la génération actuelle.

Plusieurs Mac M2 en 2023

Selon les rumeurs les plus crédibles, Apple prévoit de lancer plusieurs nouveaux Mac en 2023. Il s'agit notamment des nouveaux MacBook Pro M2 Pro / Max de 14 et 16 pouces, un Mac Studio M2 Max / Ultra et un très attendu Mac Pro M2 Ultra / Extreme, dernier appareil à toujours tourner sous architecture Intel à l'heure actuelle.



En ce qui concerne la puce M2 Max, il est fort probable qu'elle alimente les versions haut de gamme du nouveau MacBook Pro et le modèle d'entrée de gamme Mac Studio, qui devrait également avoir une version encore plus puissante avec la puce M2 Ultra. Apple prépare également un nouveau Mac mini, qui sera équipé des puces M2 et M2 Pro.