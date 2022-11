Un premier Geekbench de la puce M2 Max révèle ses performances et caractéristiques

Une publication sur Geekbench faisant prétendument référence à la prochaine puce M2 Max a fait surface, offrant un aperçu intéressant sur les niveaux de performances et les détails techniques du prochain processeur personnalisé d'Apple. Une puce que l'on retrouvera dans les nouveaux MacBook Pro 2023 à venir.

Une puce M2 Max avec 96 Go de RAM

Les résultats du benchmark, repérés par un leaker sur Twitter, concernent donc une configuration Mac avec la puce M2 Max, un processeur doté de 12 cœurs CPU et de 96 Go de mémoire vive. Le Mac listé a un identifiant "Mac14,6", qui pourrait être un prochain MacBook Pro ou le Mac Studio de nouvelle génération. Apple offre un maximum de 64 Go de mémoire sur les MacBook Pro actuels de 14 et 16 pouces, tandis que le Mac Studio peut être configuré avec un maximum de 128 Go de mémoire avec le M1 Ultra.

Selon le test, la puce M2 Max a obtenu un score de 1 853 en mono-cœur et 13 855 en multi-cœur. À titre de comparaison, la puce M1 Max du Mac Studio a obtenu un score de 1 755 en mono-cœur et de 12 333 en multi-cœur. Si les résultats de la puce M2 Max sont exacts, l'amélioration des performances reste relativement mineure.



La puce M2, annoncée en juin 2022, est basée sur une version améliorée du processus 5 nm de TSMC. Le processus de fabrication des prochaines puces M2 Pro et M2 Max n'est pas connue pour le moment. Alors qu'elles pourraient être dotées du même processus amélioré de 5 nm que la puce M2 standard, des rumeurs indiquent également qu'elles pourraient passer à 3 nm, offrant ainsi des gains de performance et d'efficacité énergétique bien plus substantiels.



D'après les résultats, la puce a été testée sur un Mac fonctionnant sous macOS Ventura 13.2, qui n'a pas encore fait l'objet de tests bêta pour les développeurs ou le public, mais sur lequel Apple travaille en interne.

Pour quels nouveaux Mac ?

Les premiers Mac qui devraient être équipés des puces M2 Pro et M2 Max sont probablement les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2023, le Mac Studio 2023 et le Mac mini 2023 devant suivre dans le courant de l'année prochaine. Le lancement des nouveaux ordinateurs était initialement prévu pour octobre ou novembre, mais il a été décalé à début 2023.



Reste que nous n'avons toujours pas de nouvelles du futur Mac Pro, le haut de gamme qui est le dernier à tourner sous Intel...