Apple accélère sur le nouveau Mac Pro M2 Extreme et va sortir des MacBook Pro et Mac mini M2

Vous n’êtes pas sans savoir qu’Apple prévoit de lancer plusieurs nouveaux Mac au cours des prochains mois, notamment des évolutions du MacBook Pro et du Mac mini avec la récente puce M2, ainsi qu’un tout nouveau Mac Pro, le dernier à effectuer la transition Intel vers Apple Silicon d’après Mark Gurman de Bloomberg.

Un ordinateur ultra puissant à venir chez Apple

Dans sa dernière lettre d'information "Power On", le journaliste américain a déclaré qu'Apple continuait à travailler sur le premier Mac Pro à base d’architecture ARM, et que la société aurait accéléré les tests de l'appareil en interne. L'ordinateur de bureau Mac haut de gamme serait doté de puces au moins deux fois plus puissantes que le M2 Max, baptisées "M2 Ultra", et même quatre fois plus avec la "M2 Extreme". Gurman s'attend à ce que le Mac Pro soit proposé avec des options de 24 et 48 cœurs de CPU et de 76 et 152 cœurs graphiques, ainsi qu'avec jusqu'à 256 Go de mémoire.



Apparemment, une configuration particulière de Mac Pro fait apparemment l'objet de tests spécifiques chez Apple : un modèle avec 24 cœurs de processeur (dont 16 de performance et 8 d'efficacité), 76 cœurs graphiques et 192 Go de mémoire. La machine fonctionnerait sous macOS Ventura 13.3 et serait donc prévu pour mars ou juin prochain.

Le MacBook Pro M2 Pro / Max est prêt

Comme prévu, notre confrère a déclaré que les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront bientôt disponibles dans les configurations M2 Pro et M2 Max. Le M2 Max aurait 12 cœurs de CPU (avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité) et 38 cœurs de GPU, et continuera d'être livré avec jusqu'à 64 Go de mémoire. Le M2 Max devrait continuer à être disponible sur les deux tailles d'écran.

Le Mac mini M2 aussi

Le Mac mini de nouvelle génération sera apparemment équipé de la même puce M2 que le MacBook Air 2022 et le récent MacBook Pro 13 pouces. Apple a testé une puce M2 Pro à l'intérieur du nouveau Mac mini, avec un nombre de cœurs plus élevé, mais Gurman n'a pas précisé si la société allait commercialiser ce modèle.



Bien qu'il ne s'attende pas à ce que le nouveau Mac Pro soit lancé avant 2023, Gurman a déclaré qu'il s'attend à ce que la prochaine génération de MacBook Pro et de Mac mini lancée dans les semaines à venir. Comme les nouveaux iPad 10 et iPad Pro M2, il est très probable qu’Apple se contente d’un communiqué de presse en lieu et place d’un keynote.