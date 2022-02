Le Bowdoin College va fournir aux élèves un MacBook Pro, un iPad mini et un Apple Pencil

Les établissements scolaires aux États-Unis sont les plus demandeurs de produits Apple dans le monde. Il a été reconnu à de multiples reprises que l'écosystème d'Apple est parmi les meilleurs pour étudier en classe ou chez soi. Le Bowdoin College situé à Brunswick dans le Maine aux États-Unis a réalisé une énorme commande qui a probablement donné le sourire à Apple !

Des MacBook Pro, des iPad mini et des Apple Pencil

Depuis de nombreuses années, Apple s'investit énormément dans le domaine de l'éducation, l'entreprise est consciente que ses produits, applications et systèmes d'exploitation peuvent avoir un enjeu majeur dans l'apprentissage de nos enfants.

Sous une forme plus "business", Apple sait également que les commandes de grands établissements scolaires comme le Bowdoin College peuvent aussi être bénéfiques pour le chiffre d'affaires.



Pour Apple, cela est avantageux sur le long terme, car l'établissement est susceptible de renouveler régulièrement les équipements achetés (suite à des dégradations, des vols ou des pertes) et en plus les enfants et adolescents s'habituent dès leur plus jeune âge à l'univers Apple. Cela peut les pousser à l'avenir à choisir un appareil Apple plutôt qu'un produit sous Android !

D'après un communiqué du Bowdoin College, chaque étudiant va bientôt recevoir un MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1, un iPad mini et un Apple Pencil. Ajoutons à cela un accès complet à la gamme de logiciels spécifiques aux cours.

Selon Clayton Rose le président du Bowdoin College, avec ce qui s'est passé durant la pandémie, il devenait évident qu'il y avait besoin de mieux équiper les étudiants :

Pendant la pandémie, nous avons été témoins directs de la puissance d'une plate-forme technologique commune pour l'enseignement et l'apprentissage, ainsi que des avantages substantiels et différentiels qui accompagnent la combinaison d'un ordinateur portable et d'un iPad avec un Apple Pencil.

Notre engagement en matière d'excellence numérique nous permet d'uniformiser les règles du jeu afin que chaque étudiant ait la possibilité de profiter pleinement de la technologie qui joue un rôle essentiel et croissant dans l'expérience d'apprentissage à Bowdoin.

Ce n'est pas la première fois que le Bowdoin College réalise une grosse commande à Apple, à l'été 2020, le conseil d'administration de l'établissement avait validé l'achat d'iPad Pro cellulaire avec des Apple Pencil et des Magic Keyboard pour 1962 élèves, autant dire qu'il y a un énorme budget pour le numérique !

Sans surprise, le Bowdoin College est un établissement d'enseignement supérieur très réputé aux États-Unis avec des frais d'inscription parmi les plus coûteux dans l'État du Maine.



