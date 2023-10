Apple souhaite proposer un écran OLED pour l’iPad Air et l’iPad mini

L’un des objectifs d’Apple avec sa gamme iPad, c’est de proposer des écrans OLED, une technologie d’affichage qui offrira des noirs plus profonds, des couleurs plus prononcées et une expérience utilisateur globalement améliorée. Alors que toutes les rumeurs affirment que l’iPad Pro sera le premier à passer à l’OLED, un nouveau rapport mentionne la possibilité que l’iPad Air et l’iPad mini suivent la tendance !

L’OLED partout ?

À partir de 2026, les écrans OLED pourraient faire leur apparition dans les modèles iPad mini et iPad Air. Un rapport d’Omdia révèle les plans du géant californien, indiquant un virage potentiel pour la technologie des écrans à partir de 2024 et une mise en œuvre stratégique prévue pour 2026. Cependant, Apple maintient une position prudente : aucune décision définitive n’a été prise pour adopter l’OLED dans ses tablettes de milieu de gamme. La firme pourrait d’abord évaluer les retours du marché avec les iPad Pro équipés d’OLED, avant d’étendre la technologie aux autres modèles.



LG et Samsung sont les fournisseurs probables pour ces écrans OLED, bien qu’Apple soit en quête de partenaires supplémentaires pour sécuriser la production. L’iPad Pro, qui subira une mise à jour majeure en 2024 avec un écran OLED plus grand, une puce M3, et un Magic Keyboard revisité, pourrait donc servir de test au marché.

L’OLED: Quels avantages pour les utilisateurs ?

Les écrans OLED promettent des noirs plus profonds et un contraste plus élevé, offrant une expérience visuelle nettement supérieure. Leur légèreté et leur minceur pourraient également réduire le poids des iPad, améliorant leur maniabilité et leur confort d’utilisation.



La transition vers des écrans de 10,9 pouces après le lancement de l’iPad de 11e génération est également prévue, avec un retrait potentiel du modèle de 9e génération du marché.



Même si l’introduction de l’OLED dans les iPad Air et Mini est encore en phase de réflexion, ces évolutions représentent un potentiel bond en avant dans l’expérience utilisateur proposée par Apple, conditionné néanmoins par une analyse minutieuse des retours du marché et des coûts de production.



