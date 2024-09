Écran OLED de l’iPad Pro : Apple a sélectionné les fournisseurs

Comme à son habitude, Apple se rapproche de fournisseurs tiers pour les écrans de ses iPad. En 2024, la gamme iPad Pro va passer à la technologie d’affichage OLED ce qui va offrir une meilleure qualité d’image. Pour cette transition historique dans le segment des iPad, Apple a dû choisir les meilleurs fournisseurs et l’entreprise en a sélectionné 2 qui sont sortis du lot pour leur qualité et leur capacité de production !

Voici les deux fournisseurs sélectionnés par Apple

Cette année, Apple va faire évoluer ses iPad Pro en adoptant la technologie OLED pour les prochains modèles de 11 et 12,9 pouces, la firme de Cupertino a choisi de collaborer avec deux géants de l’industrie des écrans, Samsung Display et LG Display. Samsung a été désigné comme le fournisseur exclusif des écrans OLED pour le modèle de 11 pouces de l’iPad Pro, préparant le terrain pour une sortie impressionnante de la nouvelle génération. Cette décision montre la confiance d’Apple dans les capacités de production et la qualité des écrans OLED de Samsung.



Par ailleurs, LG s’est vu attribuer la responsabilité de produire les écrans OLED pour le modèle plus grand, de 12,9 pouces, bien qu’il ait été initialement prévu qu’ils produisent également les panneaux de 11 pouces. Cet ajustement stratégique a permis à LG et Samsung de se spécialiser dans des segments spécifiques, optimisant ainsi l’efficacité et la qualité de la production des écrans OLED destinés à l’iPad Pro M3.

La production des écrans a commencé le mois dernier, selon le rapport, indiquant qu’Apple a déjà sécurisé un stock conséquent d’écrans OLED pour le lancement imminent. L’objectif principal d’Apple avec cette transition vers les écrans OLED pour l’iPad Pro est d’améliorer la qualité d’image tout en réduisant l’épaisseur et le poids de la tablette, une ambition qui résonne avec la quête incessante de l’innovation et de la perfection.



Les écrans OLED sont réputés pour leurs contrastes impressionnants et leurs couleurs vives, promettant une expérience visuelle révolutionnaire par rapport aux technologies LED et mini-LED précédentes. Cependant, face aux défis de production et aux fluctuations des taux de rendement, Apple a dû ajuster ses plans de production et ses prévisions d’expéditions, réduisant les estimations de 10 millions à 8 millions d’unités pour cette année.



L’introduction de la technologie OLED dans les iPad Pro ouvre une nouvelle ère pour les tablettes haut de gamme d’Apple, avec des améliorations majeures en termes de finesse et de légèreté, notamment une réduction de plus de 1 mm envisagée pour le modèle de 12,9 pouces.



Source